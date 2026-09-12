Ebola se širi Kongom: Više od 7000 potvrđenih slučajeva, umrlo gotovo 3400 ljudi

Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo nastavlja se širiti, a prema najnovijim podacima tamošnjih vlasti broj potvrđenih slučajeva premašio je 7000.

Vladini podaci objavljeni u petak pokazuju 7022 potvrđena slučaja i 3398 smrtnih ishoda. Riječ je o epidemiji uzrokovanoj virusom Bundibugyo koja je već postala najveća epidemija ebole zabilježena u povijesti Demokratske Republike Kongo.

Svjetska zdravstvena organizacija dva dana ranije, prema podacima zaključno sa 7. rujna, bilježila je 6757 potvrđenih slučajeva i 3267 umrlih u toj zemlji, uz stopu smrtnosti od 48,3 posto. WHO je tada upozorio i na nastavak geografskog širenja epidemije.

Najveća epidemija ebole u povijesti zemlje

Aktualna epidemija nadmašila je onu iz razdoblja od 2018. do 2020. godine, kada je u Kongu bilo zabilježeno 3317 slučajeva. WHO je još u kolovozu potvrdio da je sadašnja epidemija po broju potvrđenih slučajeva postala najveća u povijesti zemlje.

Ipak, razmjeri su još uvijek manji od katastrofalne epidemije koja je od 2014. do 2016. pogodila zapadnu Afriku, prvenstveno Gvineju, Liberiju i Sijera Leone.

Prema najnovijim informacijama koje prenosi Reuters, zaraza je sada potvrđena i u pokrajini Sud-Ubangi na sjeverozapadu Konga, daleko od glavnog žarišta epidemije.

WHO upozorava na vrlo visok rizik

Borbu protiv širenja virusa dodatno otežavaju nedostatak obučenog osoblja, ograničena financijska sredstva, sigurnosni problemi i otežan pristup pojedinim područjima.

WHO rizik unutar Demokratske Republike Kongo trenutačno ocjenjuje vrlo visokim, dok je za susjedne zemlje procijenjen kao visok. Na globalnoj razini rizik se i dalje smatra niskim.

Zdravstvene službe nastavljaju s nadzorom, testiranjem, praćenjem kontakata i drugim mjerama kojima pokušavaju zaustaviti epidemiju, dok rast broja oboljelih i širenje na nova područja pokazuju da je situacija i dalje iznimno ozbiljna.