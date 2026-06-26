Džeko se prvi put oglasio nakon burne reakcije zbog zamjene

Bosna i Hercegovina pobjedom protiv Katara (3:1) osigurala je plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, gdje je čeka dvoboj protiv SAD-a. Ipak, nakon utakmice dosta se pričalo o burnoj reakciji Edina Džeke, piše gol.hr.

Nakon sat vremena igre izbornik Sergej Barbarez odlučio se na dvostruku izmjenu, a među igračima koji su napustili teren bio je i Džeko. Kapetanu BiH ta se odluka nije svidjela, vidno iznerviran nešto je dobacio, opsovao, a potom i bijesno bacio bočicu vode.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Televizijske kamere zabilježile su cijelu situaciju, a Džeko se nije uspio potpuno smiriti ni nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Tada mu je prišao član stručnog stožera Mirko Hrgović, zagrlio ga i pokušao smiriti, no iskusni napadač imao mu je još ponešto za reći.

Gotovo dva dana nakon utakmice Džeko se prvi put oglasio na društvenim mrežama, no nije se osvrnuo na incident. Umjesto toga, naglasio je koliko mu znači reprezentativni dres i plasman Bosne i Hercegovine u nokaut-fazu.

"Svaki nastup za Bosnu i Hercegovinu nosi posebnu težinu, a 150. dres ima značajno mjesto u mom srcu. Presretan i ponosan što smo izborili plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Hvala svima koji vjeruju u nas.

Ovo je uspjeh cijelog tima i svih naših navijača", poručio je Džeko.

View this post on Instagram A post shared by Edin Dzeko (@edindzeko)