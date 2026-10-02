Džeko se oprostio od reprezentacije BiH nakon gotovo 20 godina, ispraćen ovacijama u Zenici

Edin Džeko odigrao je posljednju utakmicu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dugogodišnji kapetan BiH oprostio se od nacionalne momčadi u 40. godini, nakon gotovo dva desetljeća reprezentativne karijere tijekom koje je upisao 152 nastupa i postigao 73 pogotka.

Džekina posljednja utakmica odigrana je na Bilinom polju u Zenici, gdje su Bosna i Hercegovina i Švedska u susretu Lige nacija remizirale 1:1.

Poništeni golovi na obje strane

Švedska je mogla povesti već u petoj minuti. Viktor Gyökeres pobjegao je obrani BiH i pucao, ali njegov pokušaj zaustavio je vratar Salko Hamzić.

Gosti su u 17. minuti zatresli mrežu, no pogodak je nakon VAR provjere poništen zbog Gyökeresova igranja rukom.

Prije odlaska na odmor mrežu je zatresao i Džeko, ali ni njegov pogodak nije priznat. Lopta je ranije napustila granice igrališta, a odluka je izazvala negodovanje publike na Bilinom polju.

Špalir za Džeku i ovacije s tribina

Švedska je do vodstva stigla u 61. minuti. Alexander Bernhardsson asistirao je Gyökeresu, koji je iz blizine svladao Hamzića za 0:1.

Samo dvije minute poslije stigao je trenutak zbog kojeg će se utakmica posebno pamtiti. Džeko je u 63. minuti posljednji put napustio teren kao reprezentativac Bosne i Hercegovine.

Suigrači su mu priredili špalir, dok su ga navijači na Bilinom polju ispratili velikim ovacijama.

BiH do izjednačenja u završnici

Reprezentacija BiH ipak se od svog kapetana nije oprostila porazom.

U 80. minuti Kerim Alajbegović ubacio je loptu s lijeve strane, a ona je bez dodira ijednog igrača završila u mreži za konačnih 1:1.

Džeko tako reprezentativnu karijeru završava s 152 nastupa i 73 pogotka, nakon gotovo 20 godina u dresu Bosne i Hercegovine.