Džeko nije mogao sakriti emocije: "Vidio sam djecu da plaču, jedva sam se suzdržao od suza"

Edin Džeko oprostio se od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine nakon gotovo 20 godina igranja za nacionalnu momčad. Posljednji nastup odigrao je u Zenici protiv Švedske, a utakmica je završila 1-1. Babuka je nakon utakmice govorio o emocijama koje su ga pratile tijekom posljednjih dana, ali i o odnosu prema reprezentaciji nakon odlaska.

- Odlazim sretan jer znam da sam dao sve od sebe. Ostavljam momčad u dobrom stanju, s dosta kvalitete i momaka koji vole Bosnu i Hercegovinu. Iako odlazim s terena, ta veza između mene i ove reprezentacije i ovih momaka ostaje zauvijek. Ja sam dio njih i oni su dio mene, rekao je za Sportklub.

Na pitanje o trenutku večeri koji mu je posebno ostao u sjećanju, izdvojio je susret s obitelji nakon posljednjeg zvižduka.

- Možda malo prije tog drugog špalira, kad sam krenuo prema obitelji i vidio djecu da plaču. Suzdržao sam se, bilo je okej…

Džeko je poručio kako ne smatra da ga u reprezentaciji treba izravno zamijeniti jedan igrač. Istaknuo je da sadašnja generacija već ima dovoljno iskustva i kvalitete.

- Ne treba nitko mene mijenjati. Svi ti momci imaju imena i prezimena i već su se dokazali u ove dvije godine. Otišli smo na SP i to je poticaj ovoj ekipi, vidi se da i ostali imaju veliki respekt prema nama. Ima tu dosta kvalitete, oni će biti još bolji.

Džeko je tijekom oproštaja dobio brojne poruke navijača iz cijele Bosne i Hercegovine, a posebno je istaknuo ono što je doživio u Sarajevu i Zenici.

- Vidio sam, pogotovo jučer i danas. Ne samo ovdje na stadionu, nego i po Sarajevu i cijeloj BiH. Ponosan sam na sebe i zato što vidim da me ljude cijene i vole, to je znak da sam napravio nešto dobro za ovu državu koju sam uvijek predstavljao s najvećim ponosom, evo sad već skoro 20 godina. Zadnjih par dana naši navijači su mi zahvalili na specijalan način, hvala im.

Na pitanje o tome koja bi mu scena iz reprezentativne karijere bila najdraža kada bi se jednog dana snimao film o njegovu životu, Džeko nije izdvojio nijedan trenutak.

- Vidjet ćemo, još je treba naći.

Iako je reprezentativnu karijeru zaključio, Džeko još nije govorio konkretno o završetku klupske karijere. Na pitanje ima li dovoljno snage za još jednu sezonu, odgovorio je:

- Treba prvo odraditi ovu. Imam previše godina da bih razmišljao previše unaprijed.

Za kraj je poslao poruku reprezentativnim suigračima, uz naglasak da će i nakon odlaska ostati uz njih.

- To su momci koji su već stasali u dobre igrače. Ove godine napravili su dosta dobrih transfera. Oni će biti sve bolji i ja sam tu uz njih i dalje, zaključio je Džeko.