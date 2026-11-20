Mlade glazbene zvijezde Džejla Ramović i Jakov Jozinović udružili su glasove u duetu „Suze“, koji donosi jednu od najzanimljivijih glazbenih suradnji na regionalnoj sceni.

Iako je vijest o njihovu zajedničkom projektu sada u središtu pozornosti, ideja o suradnji rodila se mnogo ranije. Naime, kada su prije nekoliko mjeseci na Jakovljevu koncertu zajedno s Matijom Cvekom izveli pjesmu „Trebaš li me“, publika je imala priliku čuti koliko se njihovi glasovi prirodno nadopunjuju i kako se na pozornici stvorila svojevrsna glazbena čarolija.

Dok su mnogi priželjkivali nastavak ove glazbene priče, Džejla i Jakov već su imali nešto mnogo konkretnije u planu - zajedničku pjesmu. U realizaciji ideje važnu je ulogu imao upravo Matija Cvek, Jakovljev blizak prijatelj i jedan od glazbenika koji su od početka vjerovali u njegov potencijal. Zajedno s Josipom Palametom napisao je glazbu i tekst za „Suze“, a aranžman je povjeren Mahiru Sarihodžiću. „Oduvijek sam želio da jednog dana s Džejlom snimim duet, oduvijek sam razmišljao o tome da napravimo nešto zajedno. Ona je zaista nevjerojatna pjevačica, ima posebnu emociju u glasu i način na koji interpretira pjesme me oduševljava. Odmah sam osjetio da bismo mogli napraviti nešto lijepo i posebno. 'Suze' su upravo to, pjesma u koju smo unijeli mnogo emocija i kojoj se zaista radujem“, izjavio je Jakov nakon što je duet realiziran.

Džejla, s druge strane, koja je od početka podržavala Jakovljev glazbeni put, također je prepoznala da njihova zajednička energija može prerasti u nešto više od jednog koncertnog trenutka. „Jakova podržavam i navijam za njega od prvog dana. Vjerujem da je iznimno talentiran i da, kao rijetko tko, ima ono nešto posebno što publika prepoznaje i jednostavno obožava. Još kada smo zajedno zapjevali na njegovu koncertu u Sava centru, osjetila sam koliko nam se energije i glasovi lijepo uklapaju. Ta emocija koju smo tada podijelili s publikom bila je nešto što smo željeli prenijeti i u zajedničku pjesmu. Presretna sam što su nastale 'Suze' i jedva čekam čuti reakcije naše publike“, iskrena je bila mlada regionalna zvijezda.

Pod redateljskom palicom Luke Sepčića za snimanje spota odabran je prekrasan ambijent dvorca Pejačević u Slavoniji, čija raskošna arhitektura i posebna atmosfera dodatno naglašavaju emotivnu priču pjesme, za koju se očekuje da će glazbeno obilježiti kraj ove godine.

Budući da Jozinović 24. studenoga nastupa u sarajevskoj Skenderiji, dok ga 28. i 29. studenoga očekuju dva velika koncerta u Beogradskoj areni, nameće se pitanje - hoće li Džejla biti Jakovljeva posebna gošća na nekom od ovih koncerata? Iz menadžerskih timova ovih dviju mladih zvijezda zasad nema takvih potvrda, ali jedno je već izvjesno - Džejla i Jakov nisu samo snimili duet. Pretvorili su jedan lijep glazbeni trenutak u suradnju koja počiva na iskrenoj podršci i prepoznavanju talenta.

A kada se tome pridruže dva upečatljiva glasa i emocija koju publika zna prepoznati, nastaju pjesme koje imaju priliku trajati mnogo dulje od trenutka u kojem su objavljene.

„Suze“ su upravo takav susret.

I možda je najljepše u cijeloj priči to što je njihova zajednička glazbena priča tek počela...