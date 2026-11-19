Nakon višednevnih nagađanja, Džejla Ramović i Jakov Jozinović napokon su otkrili što su pripremali. Dvoje mladih glazbenika udružilo je snage i snimilo duet pod nazivom "Suze", koji će publika imati priliku čuti već sutra u podne.

Njihova zajednička objava izazvala je pravu pomutnju na društvenim mrežama. Obožavatelji su vijest dočekali s oduševljenjem, a interes za novu pjesmu najbolje potvrđuju brojke. U samo sat vremena objava je prikupila više od 50 tisuća lajkova, dok su se komentari počeli nizati već u prvim minutama.

Glazbena suradnja ili nešto više?

Ipak, nova pjesma nije jedini razlog zbog kojeg su Džejla i Jakov posljednjih mjeseci u središtu pozornosti. Njihova bliskost već neko vrijeme potiče nagađanja o mogućoj ljubavnoj vezi, iako nijedno od njih dosad nije javno potvrdilo romantičan odnos.

Sve je počelo krajem lipnja, kada je Jakov na društvenim mrežama objavio snimku na kojoj se ljubi s djevojkom čiji identitet nije otkriven.

Iako je video ubrzo uklonjen, nije prošao nezapaženo. Korisnici društvenih mreža uspjeli su ga sačuvati i proširiti, nakon čega su krenule rasprave o tome tko je tajanstvena djevojka.

Mnogi obožavatelji uvjereni su da je riječ upravo o Džejli Ramović, no takve tvrdnje zasad nisu potvrđene.

Objava zajedničkog dueta ponovno je potaknula zanimanje za njihov odnos. Hoće li pjesma "Suze" ostati samo glazbena suradnja ili se iza njihove bliskosti krije nešto više, zasad ostaje nepoznato.