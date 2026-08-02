Dvostruko slavlje za pamćenje: Šutići i Tokići proslavili pola stoljeća ljubavi

U veselom i emotivnom ozračju, okruženi djecom, unucima i drugim članovima obitelji, Darka i Zoran Šutić te Ankica i Petar Tokić proslavili su velikih 50 godina bračnog zajedništva. Kako piše portal Klik Ploče, dva bračna para obilježila su zlatni pir uz glazbu, ples, zagrljaje i pjesme koje su obilježile njihovu mladost. Veliki jubilej protekao je u znaku obitelji, zajedništva i zahvalnosti za desetljeća međusobne ljubavi, razumijevanja i podrške.

Prijateljstvo koje je izdržalo desetljeća

Posebnost ovog slavlja nije bila samo u tome što su dva para istodobno proslavila pola stoljeća braka. Šutiće i Tokiće povezuje i dugogodišnje prijateljstvo koje se tijekom desetljeća učvršćivalo brojnim druženjima, zajedničkim trenucima i međusobnom podrškom. Baš poput njihovih brakova, prijateljstvo dviju obitelji odoljelo je vremenu te ostalo čvrsto i iskreno.

Djeca i unuci uljepšali veliki jubilej

Najveću radost slavljenicima donijeli su članovi njihovih obitelji, a posebno djeca i unuci, koji su svojim dolaskom dodatno uljepšali ovu posebnu večer.

Portal Klik Ploče navodi kako su tijekom proslave nastale i brojne zajedničke fotografije koje će ostati trajna uspomena na dan ispunjen smijehom, plesom i emocijama. Pedeset godina zajedničkog života veliko je svjedočanstvo ljubavi, strpljenja, razumijevanja i predanosti. Upravo su te vrijednosti Darka i Zoran Šutić te Ankica i Petar Tokić tijekom pet desetljeća prenosili na mlađe generacije.

Njihovo zajedničko slavlje bilo je tako mnogo više od obilježavanja godišnjice braka – bila je to proslava ljubavi, obitelji i prijateljstva koje traje.