Dvostruki trijumf Opatijaca u Makarskoj: Baladur osvojio i publiku i žiri na jubilarnom KUM Festivalu! Berulia dvaput druga

Makarska je sinoć, u subotu 7. studenoga, ponovno bila središte klapske pjesme. U kongresnoj dvorani Apfel Arene održan je jubilarni, 20. KUM Festival – Klape uz mandoline, glazbena manifestacija koja već dva desetljeća njeguje prepoznatljiv spoj dalmatinskog višeglasja i instrumentalne pratnje. Ovogodišnje izdanje okupilo je sedam klapa, a zanimljivo je da su se u konačnom poretku stručni žiri i publika gotovo potpuno složili.

Najviše razloga za slavlje imali su članovi opatijske klape Baladur, koji su se kući vratili s dvije najvrjednije nagrade. I publika i stručni žiri prepoznali su njihovu iznimnu vokalno-instrumentalnu uigranost, muzikalnost i sigurnost na pozornici. Dvostruku potvrdu kvalitete dobila je i klapa Berulia iz Brela, koja je osvojila drugo mjesto u obje konkurencije.

Baladur osvojio Makarsku: Dvije zlatne nagrade za Opatijce

Opatijski Baladur pokazao je zašto je zasluženo ponio naslov velikog pobjednika festivalske večeri. Njihov nastup bio je zaokružena glazbena cjelina u kojoj su se vokali i instrumenti izvrsno nadopunjavali, bez nepotrebnog isticanja pojedinaca na štetu zajedničkog zvuka. Osim tehničke sigurnosti, Opatijci su pokazali i onu teško opisivu scensku uvjerljivost kojom izvođači osvajaju publiku.

Izveli su skladbe „Svitli u noć” i „Sve ću preživit”. Premda je potonja balada ostavila izvrstan dojam, posebno valja istaknuti autorsku skladbu „Svitli u noć”, u kojoj je njihova muzikalnost možda i najviše došla do izražaja. Odličan osjećaj za dinamiku, skladan odnos vokala i instrumentalne pratnje te sigurna interpretacija izdvojili su Baladur među najboljima.

Osvajanjem prve nagrade publike, Zlatnog Adriona, i prve nagrade stručnog žirija, Zlatne srdele, Baladur je zaokružio večer za pamćenje. No, tu nije bio kraj priznanjima povezanima s njihovim nastupom. Zoran Trubić osvojio je prvu nagradu za najbolju novu skladbu „Svitli u noć”, odnosno zlatnu plaketu s grbom Grada Makarske.

Tako je pjesma koju su Opatijci izveli postala i službeno najbolje ocijenjena nova skladba ovogodišnjeg festivala, čime je njihov uspjeh dobio dodatnu težinu.

Berulia dokazala da i četiri vokala mogu zvučati moćno, Sebenico osvojio dvije nagrade

Odmah iza pobjednika, u obje konkurencije, završila je klapa Berulia iz Brela. Podbiokovski vokalno-instrumentalni majstori još su jednom dokazali da za dojmljiv klapski zvuk nije presudan broj pjevača. I sa samo četiri vokala moguće je postići punoću, snagu i iznimnu izražajnost, što su članovi Berulije vrlo uvjerljivo demonstrirali.

Njihovo dinamičko nijansiranje bilo je među najboljima na festivalu, a posebne pohvale zaslužuje prvi tenor, čija je izvedba dodatno obogatila cjelokupan zvuk. U skladbama „Zov” i „Provaj” pokazali su izražen osjećaj za interpretaciju, od suptilnih, nježnijih dijelova do snažnih vokalnih vrhunaca. Dva druga mjesta zaslužena su potvrda kvalitete klape koja već godinama dostojno predstavlja podbiokovski kraj.

Izvrstan dojam ostavila je i šibenska klapa Sebenico, dobitnica treće nagrade stručnog žirija. Njihov nastup bio je primjer pravog klapskog pjevanja, s gotovo besprijekornom vokalnom izvedbom, čistim harmonijama i izraženom sigurnošću. Izveli su „Sidro moje duše” i „Bokeljsku noć”, a sudeći prema prikazanome, ne bi bilo nezasluženo ni da su se našli nešto više u konačnom poretku.

Šibenčani su se ipak kući vratili s još jednim važnim priznanjem. Klapa Sebenico proglašena je najboljim debitantom jubilarnog KUM Festivala, čime je dodatno potvrđen odličan dojam koji su ostavili svojim prvim festivalskim nastupom.

Skradinke osvojile publiku, Sveti Jakov ugodno iznenadio, a Kaštelani donijeli dalmatinski šušur

Jedno od najugodnijih iznenađenja večeri bila je klapa Sveti Jakov iz Jadranova. Već od prvih taktova pokazali su vrlo dobru vokalnu pripremljenost, a posebno su se istaknule njihove skladne harmonije. Izvedbe pjesama „Kap po kap” i „Ćaćina barka” bile su uvjerljive, muzikalne i odmjerene, zbog čega se njihov nastup svakako može svrstati među uspješnije na festivalu.

Klapa Gabine iz Kaštela ponudila je publici ono što se od dalmatinske klape možda i najviše očekuje – iskrenu pismu, toplinu i neposrednost. Njihove izvedbe „Oprosti mi” i „Dođi u Kaštela” donijele su prepoznatljiv dalmatinski ugođaj, a osobito je dobro prihvaćena potonja skladba, uz koju je publika vidljivo uživala.

Posebno mjesto u ovogodišnjem programu pripalo je Skradinkama iz Skradina, jedinoj ženskoj klapi na festivalu. Svojim su nastupom dostojno predstavile žensku dalmatinsku klapsku tradiciju, pokazavši skladno, emotivno i iskreno pjevanje. Izvedbama „Prazan stol i prazna postelja” te „Stine” uspjele su doprijeti do publike, koja ih je nagradila trećom nagradom u svojoj konkurenciji.

Sedmu festivalsku priču donijela je klapa Žirje, s istoimenog otoka u šibenskom arhipelagu. Njihov nastup bio je u duhu tradicionalne klapske pjesme, a posebnu reakciju izazvala je obrada korčulanske pjesme „Da mi je”, koju je dio publike spontano pjevušio. Izveli su i skladbu „Kad opet arivaš”, zaokruživši tako raznolik program jubilarnog festivala.

Evo svih nagrada: Baladuru Zlatni Adrion i Zlatna srdela, nagrađeni i autori novih skladbi

U konkurenciji za nagradu publike „Adrion” prvo mjesto i Zlatni Adrion pripali su klapi Baladur iz Opatije, drugo mjesto osvojila je Berulia iz Brela, dok su treće bile Skradinke iz Skradina. Nagrade su dobitnicima uručili makarski gradonačelnik Zoran Paunović i njegova zamjenica Antonia Radić Brkan.

Stručni žiri bio je gotovo istog mišljenja. Prvu nagradu žirija, Zlatnu srdelu, osvojio je Baladur, drugo mjesto pripalo je Beruliji, a treće šibenskoj klapi Sebenico. Ova priznanja uručio je Zvonko Gilić, umjetnički direktor KUM Festivala, jedan od ključnih ljudi u organizaciji i razvoju ove glazbene manifestacije.

Osim nagrada klapama, važan dio festivalske večeri bilo je i proglašenje najboljih novih skladbi i njihovih autora. Prva nagrada, zlatna plaketa s grbom Grada Makarske, pripala je Zoranu Trubiću za skladbu „Svitli u noć”, koju je izveo pobjednički Baladur.

Drugu nagradu za najbolju novu skladbu osvojio je Josip Tomasović za „Zov”, skladbu koju je predstavila klapa Berulia, dok je treća nagrada pripala Ivi Mikuličinu za „Prazan stol i prazna postelja”, u izvedbi Skradinki.

Dodijeljeno je i posebno priznanje za najbolji tekst nove skladbe, koje je osvojio Ćiril Tomasović za pjesmu „Zov”. Tako je upravo „Zov”, koji je izvela Berulia, uz drugu nagradu za skladbu dobio i posebno priznanje za svoj tekst.

Posebno priznanje najboljeg debitanta pripalo je klapi Sebenico, koja je time svoj prvi nastup na KUM Festivalu zaključila s dvije vrijedne nagrade.

Katica Marinović obogatila jubilarnu večer: Dva desetljeća klapske pjesme i mandoline

Posebna gošća jubilarnog izdanja festivala bila je Katica Marinović, čiji je nastup dodatno obogatio glazbeni program i donio poseban ugođaj natjecateljskoj večeri. Kroz festivalsku večer publiku je vodila Lady Oreb, povezujući nastupe klapa i svečani dio programa.

Dvadeseto izdanje KUM Festivala još je jednom pokazalo koliko je važan kontinuitet manifestacija koje klapskoj pjesmi pružaju prostor izvan tradicionalne ljetne festivalske sezone. Posebnost makarskog festivala upravo je u spoju višeglasnog pjevanja i instrumentalne pratnje, što izvođačima otvara drukčije mogućnosti glazbenog izražavanja, ali istodobno postavlja visoke zahtjeve za zajedničku izvedbu.

Od Kvarnera preko Kaštela i Šibenika do podbiokovskog kraja, sedam klapa donijelo je sedam različitih pristupa istoj glazbenoj baštini. Neki su se posebno istaknuli vokalnom čistoćom, drugi emotivnošću, treći scenskom sigurnošću i instrumentalnom uigranošću. Posebno veseli činjenica da festival, uz već afirmirane klape, daje prostor i debitantima te novim autorskim skladbama.

Iako su glavne nagrade otišle u Opatiju, najveća vrijednost jubilarnog KUM Festivala ostaje činjenica da je dalmatinska klapska pisma, zajedno sa zvukom mandoline, i nakon dvadeset festivalskih izdanja živa, raznolika i sposobna iznova iznenaditi publiku.