Dvostruka pobjeda za povijest! Imotsko-hercegovački blueseri oduševili Zagreb, sada idu po američki san

U petak i subotu, 13. i 14. studenoga održan je 18th Croatian Blues Challeng. Sve “face” hrvatskog bluesa došli su pokazati što znaju i koliko vole blues.

Ovo prestižno blues natjecanje koncipirano je tako da prvi dan challenga nastupaju izvođači u solo/duo kategoriji, a drugi dan se natječu u band kategoriji.

Hrvatske Blues Snage, krovna udruga za promicanje, razvoj i okupljanje ljubitelja, glazbenika, klubova i festivala blues glazbe u Hrvatskoj zajedno sa diskografskom kućom Spona bili su zaduženi za vrhunsku organizaciju oba dana.

Svi izvođači su imali 5-10 minuta za pripremu i 20 minuta za izvedbu svojih pjesama, a sve to je praćeno budnim okom i iskusnim uhom žirija.

Žiri je mahom sastavljen od iskusnih glazbenika, novinara i diskografa.

Raymond Rojnik (direktor Koncertnog ureda Varaždin i dugogodišnji organizator Fontana Blues festivala)

(direktor Koncertnog ureda Varaždin i dugogodišnji organizator Fontana Blues festivala) Ivan Cinott i (bandleader Srdela Blues Banda, prošlogodišnjeg pobjednika)

i (bandleader Srdela Blues Banda, prošlogodišnjeg pobjednika) Davor Bunčić (predsjednik udruge Hrvatske blues snage i organizator brojnih blues festivala)

(predsjednik udruge Hrvatske blues snage i organizator brojnih blues festivala) Davor Hrvoj (novinar, publicist i poznavatelj jazz i blues scene)

(novinar, publicist i poznavatelj jazz i blues scene) Stivi Vučković (glazbenik, producent i organizator splitskih blues događanja)

E sada da se vratimo na bit.

Lima Wick & Stuttering Bob su dvojac mladih blues glazbenika, prijatelja i zaljubljenika u sve sto ima veze sa bluesom. Mijo Baković (Lima) iz Tomislavgrada i Nediljko Brdar (Bob) iz Sviba, malog mjesta na zapadu imotske krajine, evo sada već punu godinu stvaraju autorsku glazbu i tekstove na tragu starih blues majstora poput Lightin Hopkinsa, Taj Mahala, JJ Calea, Ry Coodera…

Ovo ljeto ih se moglo čuti na blues festivalima kao što su Srdela Blues Fest u Kaštelima, Thrill Blues Fest u Trilju , Summertime Blues Fest u Solinu, LUDRUM fest u Lovreću, na par terasa kafića gdje se sluša takva vrsta glazbe te na raznim “ jam sessionima”.

Sad ono zašto smo zapravo počeli pisat ovaj članak.

Našem energičnom porch blues dvojcu ovaj petak 13. sigurno nije bio nesretan jer je stručni žiri baš njih tj. njihovu izvedbu i njihove skladbe izabrao da predstavljaju Hrvatsku na prestižnom, Internacionalnom Blues Challengu u Memphisu (USA) u solo/duo kategoriji.

Njihova orginalnost i strast te odlične skladbe i tekstovi bili su presudni za ovakav ishod. Iako u jakoj konkurenciji naš imotsko-hecegovački duo ostavio je žiri i publiku bez daha i svoju pozitivnu energiju prenio je na kompletan auditorij što je na kraju žiri prepoznao te donio ovakvu odluku.

Subota 14. je također bila značajna i ostat će sigurno zapisana u hrvatskom bluesu jer Limi i Bobu nije bila dovoljna pobjeda u solo/duo kategoriji nego su sa sobom doveli opasno pojačanje, “napali” band kategoriju i pogađate OSVOJILI!

Njihov band South Breez kojega čine njih dvojica te ritam sekcija koja je kao hipnozom natjerala sve na pjesmu i na ples u prepunom kultnom, zagrebačkom rock klubu Hard Place, bili su dobitna kombinacija.

Ritam sekciju čine Branimir Jonjić (Grubine kod Imotskog ) koji svira kontrabas i Marko Jakovljević Gringo (Tomislavgrad) koji svira bubnjeve.

"Karizmatična, nesvakidašnja, blues mašinerija koja će sigurno imati još puno toga za pokazati", rekao je netko iz publike.

Uz ove i još mnoge riječi hvale na njima je ipak teška odluka. Naime radi se o rijetkoj pojavi da netko odnese pobjedu u obje kategorije te po pravilima International Blues Challenga u Memphisu morat će birati hoće li ići kao duo ili kao band.

Što god izabrali sigurni smo da će u Memphisu, kolijevci bluesa također ostvariti značajne rezultate i pokazati kako to rade naši momci.

Možemo biti ponosni na njih jer su dokazali da nije bitno odakle si nego da uz predan rad i jaku ljubav prema tome što radiš možeš sve.

Svib, Grubine i Tomislavgrad te cijela Dalmacija i Hercegovina imaju na što biti ponosni.