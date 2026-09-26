Dvojica vozača uhvaćena za volanom unatoč zabranama, svaki kažnjen s 1320 eura

Zadarska policija tijekom noći je u dvije odvojene kontrole prometa zaustavila dvojicu vozača koji su upravljali automobilima iako za to nisu imali pravo.

Prvi slučaj zabilježen je noćas, 26. rujna, u 00:10 sati u Ulici 4. gardijske brigade u Zadru. Policijski službenici Postaje prometne policije Zadar zaustavili su automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 21-godišnji hrvatski državljanin.

Kontrolom je utvrđeno da vozi iako mu je vozačka dozvola poništena rješenjem nadležnog tijela zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova.

Zbog počinjenog prekršaja kažnjen je novčanom kaznom od 1320 eura, a izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od tri mjeseca.

Drugi vozač zaustavljen sat i pol kasnije

Policija je u 1:45 sati, tijekom daljnje kontrole prometa u Ulici Nikole Šubića Zrinskog, zaustavila još jedan automobil zadarskih registarskih oznaka.

Vozilom je upravljao 39-godišnji hrvatski državljanin, a provjerom je utvrđeno da vozi za vrijeme izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije.

I on je kažnjen s 1320 eura, a izrečena mu je nova zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od šest mjeseci.