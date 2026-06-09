Dvojica Poljaka osumnjičena za ispisivanje grafita u Imotskoj krajini

Policijski službenici Postaje granične policije Imotski dovršili su kriminalističko istraživanje kaznenog djela Oštećenja tuđe stvari koje je počinjeno u subotu, 6. lipnja 2026.godine u mjestu Lokvičić ispisivanjem grafita duljine 19,6 metara i visine jednog metra. Na mjestu događaja obavljen je očevid i započeto je kriminalističko istraživanje. Obilaskom područja utvrđeno je da su na grafiti iscrtani na još tri lokacije na području Lokvičića, Dolića, Drage i Grubine.

Operativnim radom na terenu policijski službenici prikupili su informacije temeljem kojih je utvrđen identitet osoba koje su se dovodile u vezu s događajem.

Jučer, 8. lipnja 2026. godine policijski službenici uhitili su dvojicu muškaraca, državljana Poljske, i nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje. Tijekom pretrage kuće koju koriste policijski službenici pronašli su predmeti korišteni za ispisivanje grafita (rukavice s tragovima boje, metalna žlica za razmazivanje i čišćenje boje, 32 nastavka za sprej različitih veličina i boja).

Provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 29-godišnji i 30-godišnji državljani Poljske počinili kazneno djelo Oštećenje tuđe stvari radi čega će biti kazneno prijavljeni.