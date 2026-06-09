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Dvojica Poljaka osumnjičena za ispisivanje grafita u Imotskoj krajini

Obilaskom područja utvrđeno je da su na grafiti iscrtani na još tri lokacije

Policijski službenici Postaje granične policije Imotski dovršili su kriminalističko istraživanje kaznenog djela Oštećenja tuđe stvari koje je počinjeno u subotu, 6. lipnja 2026.godine u mjestu Lokvičić ispisivanjem grafita duljine 19,6 metara i visine jednog metra. Na mjestu događaja obavljen je očevid i započeto je kriminalističko istraživanje. Obilaskom područja utvrđeno je da su na grafiti iscrtani na još tri lokacije na području Lokvičića, Dolića, Drage i Grubine. 

Operativnim radom na terenu policijski službenici prikupili su informacije temeljem kojih je utvrđen identitet osoba koje su se dovodile u vezu s događajem.

Jučer, 8. lipnja 2026. godine policijski službenici uhitili su dvojicu muškaraca, državljana Poljske, i nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje. Tijekom pretrage kuće koju koriste policijski službenici pronašli su  predmeti korišteni za ispisivanje grafita (rukavice s tragovima boje, metalna žlica za razmazivanje i čišćenje boje, 32 nastavka za sprej različitih veličina i boja). 

Provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 29-godišnji i 30-godišnji državljani Poljske počinili kazneno djelo Oštećenje tuđe stvari radi čega će biti kazneno prijavljeni. 

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