Dvojica muškaraca bacali petarde na mladog Indijca i tukli ga. Policija ih traži

Pulska policija traga za dvojicom nepoznatih muškaraca koji su u petak poslijepodne napali 22-godišnjeg indijskog državljanina.

Incident se dogodio kod trgovačkog centra na Stoji, a mladić, koji ima reguliran boravak u Hrvatskoj, napadnut je prvo petardama, a zatim i fizički, izvijestila je PU istarska.

Prema policijskom priopćenju, napad se zbio 19. prosinca oko 16 sati kada su dvojica muškaraca bacila petarde na 22-godišnjaka. Nakon toga su ga i fizički napali te mu pritom oštetili kacigu. Mladić je u napadu zadobio vidljive ozljede, no odbio je ponuđenu liječničku pomoć.

Policijski službenici intenzivno rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja te tragaju za počiniteljima napada.