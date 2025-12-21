Close Menu

Dvojica muškaraca bacali petarde na mladog Indijca i tukli ga. Policija ih traži

Policijski službenici intenzivno rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja te tragaju za počiniteljima napada

Pulska policija traga za dvojicom nepoznatih muškaraca koji su u petak poslijepodne napali 22-godišnjeg indijskog državljanina.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Incident se dogodio kod trgovačkog centra na Stoji, a mladić, koji ima reguliran boravak u Hrvatskoj, napadnut je prvo petardama, a zatim i fizički, izvijestila je PU istarska.

Prema policijskom priopćenju, napad se zbio 19. prosinca oko 16 sati kada su dvojica muškaraca bacila petarde na 22-godišnjaka. Nakon toga su ga i fizički napali te mu pritom oštetili kacigu. Mladić je u napadu zadobio vidljive ozljede, no odbio je ponuđenu liječničku pomoć.

Policijski službenici intenzivno rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja te tragaju za počiniteljima napada.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
1
Mad
0