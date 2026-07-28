Dvojica mladića u Supetru napala maloljetnika: Tukli ga, prijetili mu i povrijedili njegova prava

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 19-godišnjakom i 20-godišnjakom koje se sumnjiči da su u Supetru fizički napali maloljetnika rođenog 2008. godine. Kako je izvijestila policija, prijava događaja zaprimljena je u nedjelju ujutro, 26. srpnja, nakon čega su policijski službenici Policijske postaje Brač uhitili obojicu osumnjičenih.

Više puta udarili maloljetnika

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 19-godišnjak 25. srpnja u večernjim satima, zajedno s 20-godišnjakom, nasrnuo na maloljetnika te ga više puta udario. Ozlijeđeni mladić liječničku je pomoć zatražio sljedećeg jutra. Nakon obavljene medicinske obrade utvrđeno je da je u napadu lakše ozlijeđen. Policija sumnjiči 19-godišnjaka da je na štetu maloljetnika počinio četiri kaznena djela – nasilničko ponašanje, prijetnju, tjelesnu ozljedu i povredu djetetovih prava.

Dvadesetogodišnjak je osumnjičen za kaznena djela nasilničkog ponašanja i povrede djetetovih prava.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja obojica su, uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, predana pritvorskom nadzorniku.