Dvojica maloljetnika osumnjičena za izazivanje požara na Malačkoj: Zapaljene papiriće bacili u suhu travu

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje požara koji je na blagdan Velike Gospe izbio na području Malačke, a zbog sumnje da su izazvali vatru uhićena su dvojica maloljetnika rođena 2010. i 2011. godine.

Policijski službenici Policijske postaje Kaštela do osumnjičenih su došli nakon što su provjerili i javno objavljene snimke povezane s požarom koji je 15. kolovoza oko 00:44 sati izbio u blizini Puta Malačke.

Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, postoji osnovana sumnja da su dvojica maloljetnika na autobusnom stajalištu u smjeru Kaštela upaljačem zapalila papiriće za ručno motanje cigareta.

Zapaljene papiriće potom su, sumnja policija, bacili u suhu travu i nisko raslinje, nakon čega je buknuo požar. S mjesta događaja udaljili su se mopedom.

Vatra se približila kućama

Požar se proširio na poljoprivrednu površinu od približno 5000 četvornih metara, a vatra se približila i stambenim objektima.

Zbog približavanja požara kućama među stanovnicima se pojavio strah za vlastitu sigurnost i imovinu.

Policija je nakon provedenog istraživanja utvrdila postojanje osnovane sumnje da su maloljetnici počinili kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Obojica će tijekom utorka ujutro, uz kaznenu prijavu, biti predana pritvorskom nadzorniku.