Dvojica hajdukovaca među Vatrenima: Bilić otkrio što je presudilo kod njihova pozivanja

Hajduk ima razloga za zadovoljstvo nakon objave konačnog popisa hrvatske nogometne reprezentacije. Izbornik Slaven Bilić uvrstio je Šimuna Hrgovića i Marina Šotičeka među igrače na koje računa za predstojeće utakmice Lige nacija protiv Engleske i Češke. Za obojicu nogometaša splitskog kluba ovo je prvi poziv u seniorsku reprezentaciju Hrvatske.

Bilić je u subotu na konferenciji za medije u Zagrebu predstavio konačni popis od 25 igrača za posljednja dva susreta skupine A3 Lige nacija. Hrvatsku najprije očekuje gostovanje na Wembleyju protiv Engleske 12. studenoga, a tri dana poslije ogled s Češkom na osječkoj Opus Areni.

Posebnu pozornost privukla su dva nova imena iz Hajdukovih redova. Šimun Hrgović i Marin Šotiček dosad su bili članovi mlade hrvatske reprezentacije, a sada su dobili priliku napraviti novi korak u reprezentativnoj karijeri.

Bilić objasnio zašto je pozvao Hrgovića i Šotičeka

Izbornik je na konferenciji za medije posebno govorio o dvojici Hajdukovih nogometaša i razlozima zbog kojih ih je odlučio uvrstiti među Vatrene.

„Od starta govorim da igraju najbolji. Oni igraju dobro. Svaki put postoji konkurencija, gledaš tko je bolji. Hrgović igra na poziciji na kojoj smo dugo deficitarni, a Šotiček nam profilno odgovara”, rekao je Bilić.

Posebno je objasnio što mu se sviđa kod Šotičeka.

„Imamo dosta igrača na krilnim pozicijama, ali ne takvog profila koji napada i traži dubinu”, dodao je izbornik.

Riječ je o značajnom priznanju za dvojicu igrača Hajduka, koji su svojim nastupima zaslužili mjesto među najboljim hrvatskim nogometašima.

Velika prilika uoči utakmica s Engleskom i Češkom

Hrgović i Šotiček tako će se priključiti reprezentaciji uoči zahtjevnih utakmica kojima Hrvatska zaključuje nastup u skupini Lige nacija.

Vatreni će 12. studenoga na Wembleyju odmjeriti snage s Engleskom, dok će 15. studenoga u Osijeku ugostiti Češku. Obje utakmice počinju u 20:45 sati.

Hrvatska trenutačno zauzima treće mjesto u skupini A3, a posljednja dva susreta važna su za konačan plasman i ostanak u najvišem razredu natjecanja.

Za dvojicu Hajdukovih igrača poziv predstavlja priliku za dokazivanje na najvišoj međunarodnoj razini, iako sam poziv ne jamči nastup.

Bez Kramarića, Perišić propušta Englesku

Bilić u ovom reprezentativnom ciklusu neće moći računati na nekoliko igrača koji su bili na njegovu širem popisu.

Među njima je Andrej Kramarić, koji zbog problema s koljenom neće sudjelovati u predstojećim utakmicama. Izbornik je objasnio kako je razgovarao s napadačem Hoffenheima te su se dogovorili da preskoči ovo okupljanje kako bi sanirao tegobe.

Zbog ozljeda su otpali i Marin Pongračić te Franjo Ivanović.

Bilić je potvrdio i da Ivan Perišić neće igrati protiv Engleske, naglasivši koliko će reprezentaciji nedostajati njegova kvaliteta i mogućnost pokrivanja više pozicija.

Unatoč izostancima, izbornik vjeruje da Hrvatska može odgovoriti izazovima koji je očekuju.

Hajduk dobio dvojicu novih reprezentativaca

Za splitski klub najvažnija vijest svakako je ulazak Hrgovića i Šotičeka u seniorski reprezentativni krug.

Njihovi prvi pozivi dolaze u trenutku kada Hajduk vodi borbu na domaćoj i europskoj sceni, a predstavljaju i dodatnu potvrdu kvalitete igrača koji nose bijeli dres.

Hoće li Hrgović i Šotiček dobiti i prve seniorske minute u dresu Hrvatske, doznat ćemo u predstojećim susretima protiv Engleske i Češke.