Dvojica Amerikanaca pretukla mladića u Dubrovniku pa pokušala napustiti Hrvatsku, policija ih uhitila u zračnoj luci

Dvojica američkih državljana u dobi od 22 i 23 godine uhićena su u dubrovačkoj zračnoj luci zbog sumnje da su sudjelovala u fizičkom napadu na 19-godišnjaka u povijesnoj jezgri Dubrovnika. Mladić je u napadu zadobio lakše tjelesne ozljede, a policija još traga za ostalim osobama koje se povezuju s događajem.

Prema informacijama Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, 19-godišnjak je u utorak, 13. listopada, došao u Policijsku postaju Dubrovnik i prijavio nasilničko ponašanje.

Napali ga tijekom noći u staroj gradskoj jezgri

Mladić je policiji ispričao da ga je prethodne noći, dok se nalazio unutar dubrovačke stare gradske jezgre, fizički napalo više osoba.

Nakon napada počinitelji su pobjegli s mjesta događaja, a 19-godišnjak je zadobio lakše tjelesne ozljede.

Policijski službenici odmah su započeli s utvrđivanjem okolnosti napada i identiteta osoba koje su u njemu sudjelovale.

Osumnjičene pronašli u zračnoj luci

Kriminalističkim istraživanjem policija je ubrzo identificirala dvojicu osumnjičenih, 22-godišnjeg i 23-godišnjeg državljanina Sjedinjenih Američkih Država.

Uhitili su ih policijski službenici Postaje aerodromske policije Čilipi tijekom ranih jutarnjih sati u Zračnoj luci Ruđera Boškovića kod Dubrovnika.

Nakon uhićenja dvojica Amerikanaca privedena su na kriminalističko istraživanje.

Predani pritvorskom nadzorniku, istraga se nastavlja

Po završetku kriminalističkog istraživanja protiv obojice je podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničkog ponašanja iz članka 323.a Kaznenog zakona.

Kasno sinoć predani su u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi identificirala i ostale osobe koje se dovode u vezu s napadom na 19-godišnjaka.