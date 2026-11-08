Dvoje Zadrana dobilo je naizgled običnu poruku iz banke, a onda je uslijedio šok: S računa im nestale tisuće eura

Poruka izgleda kao da stiže iz banke. U njoj se traži ažuriranje aplikacije mobilnog bankarstva. Ali to je bila prijevara na koju je nasjelo dvoje Zadrana. Modus operandi prevaranata uglavnom je isti, piše Dnevnik.

"Te prevare koliko je meni poznato rade na zakonu velikih brojeva. Pošaljemo na milijun ljudi pa će se sigurno nekoliko posto njih uhvatiti što je napadaču najvjerojatnije dovoljno", pojašnjava Marko Gulan, stručnjak za kibernetičku sigurnost.

Da su postali žrtve prijevare, shvatili su kad je već bilo prekasno. S njihovih računa skinuto je nekoliko tisuća eura.

"Pažljiva sam i ne koristim linkove. Jednostavno kad mi nešto treba, odem, dignem ili tako. Ali nikakvi linkovi. I ništa ja ne radim preko mobitela nego što se javljam i zovem", kaže Marijana Begonja iz Zadra.

"Ja sam isto to dobila u zadnje vrijeme, neko ažuriranje, čudne brojeve, pozive sa Malte... Mislim da trebamo biti oprezni. U današnje vrijeme mislim da ni banka ni policija ni bilo tko drugi ne bi reagirali na takav način i jednostavno ne otvarati", kaže Snježana Bajković iz Zadra.

Prevaranti ne biraju žrtve, ali stariji građani posebno su ranjivi. Edukacija i informiranje o sve sofisticiranijim obmanama ključni su za prevenciju.

"Svima kažemo ne otvarajte ništa. Pogotovo ako ono kaže woow, dobili ste 10 tisuća eura i 50 tisuća eura. Jednostavno ne otvarajte, preskočite jer se očito radi o prevarama", kaže Marko Mijić iz Udruge umirovljenika Treća dob Zadar.

Poruke prevaranata često kod građana stvore osjećaj hitnosti zbog čega većina reagira nepromišljeno i podijeli osobne podatke.

"Sve ono što vam je sumnjivo na prvu provjerite nekoliko puta prije nego što kliknete, uvjerite se je li to zaista vaša banka. Je li to nekakav drugačiji link. Jer samo ako se radi o banci, banka.com i banka.hr, sve što prije banka ili iza banka piše to vam je znak da nešto nije u redu sa tom poveznicom", dodaje Marko Gulan.

Samo prošle godine zabilježeno je više od 1600 računalnih prijevara. Gotovo svaka treća žrtva starija je od 60 godina, a novac koji Hrvati izgube u internetskim prijevarama svake se godine mjeri u milijunima eura.