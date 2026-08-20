Dvoje turista ozlijeđeno nakon skokova u more, mladi Nijemac teško stradao

Na području Kamenjaka kod Pule jučer su se u razmaku od nešto više od sat vremena dogodile dvije nesreće prilikom skakanja u more. Ozlijeđeni su 24-godišnja državljanka Italije i 22-godišnji njemački državljanin, izvijestila je istarska policija.

Prva nesreća dogodila se oko 13.30 sati. Talijanska državljanka skočila je sa stijene u more, pri čemu je krivo doskočila i ozlijedila leđa. Težina njezinih ozljeda zasad nije utvrđena.

Nešto kasnije, oko 14.45 sati, na istom području stradao je 22-godišnji Nijemac. I on je prilikom skoka krivo doskočio u more, a policija navodi da je zadobio teške tjelesne ozljede.

Oboje ozlijeđenih prevezeno je u pulsku bolnicu, gdje im je pružena liječnička pomoć te su zadržani na daljnjem liječenju.

Policija upozorava kupače

Nakon dviju nesreća Policijska uprava istarska ponovno je upozorila građane i turiste na opasnosti skakanja u more.

Poseban oprez potreban je prilikom skokova s većih visina, kao i na mjestima na kojima kupači ne poznaju dubinu mora.

Policija također savjetuje izbjegavanje skokova sa stijena i drugih lokacija koje nisu uređene za takve aktivnosti, kao i mjesta na kojima je skakanje izričito zabranjeno.