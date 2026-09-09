Dvoje Splićana vjerovalo da kupuje kriptovalute. Nisu ih kupili, samo su ostali bez novca na računu

Splitska policija je u proteklih nekoliko dana zaprimili prijave građana koji su vjerujući da ulažu u kriptovalute i razne fondove postali žrtve investicijskih prijevara.

U prvom slučaju 46-godišnja žena je tijekom svibnja 2026. godine nakon što je vidjela oglas za investiranje, nazvala nepoznatu osobom i sljedeći upute na nepoznat račun uplatila 250 eura, smatrajući da je tako kupila dionice i da će na taj način investirati. Nakon toga zaprimila je nekoliko poziva različitih nepoznatih osoba s više različitih telefonskih brojeva, tražeći od nje da uplati još novca, nakon čega je shvatila da je prevarena.

Muškarca u dobi od 54 godine početkom srpnja ove godine na telefon je nazvala nepoznata muška osoba, koja se predstavila kao posrednik za ulaganje u investicijske fondove, te mu je ponudio suradnju koju je oštećeni prihvatio, vjerujući da će tako investirati u kriptovalute. Slijedio je upute koje mu je davao nepoznati muškarac i misleći da ulaže u početni kapital aplikacije za trgovanju kriptovalutama, uplatio najprije 250 eura, nakon čega su ga telefonski i putem aplikacija nazivale druge njemu nepoznate osobe, kojima je na traženje uplaćivao dodatne novčane iznose. U razgovoru s ovlaštenim djelatnikom svoje banke, shvatio je da je prevaren i oštećen za više od 5 tisuća eura.

Policija provodi kriminalističko istraživanje vezano uz oba prijavljena događaja.

U dva opisana događaja radi se o računalnim prevarama - investicijske prevare u kojima građani na internetu pronalaze oglase ili ih putem telefona kontaktiraju njima nepoznate osobe, najčešće iz inozemstva i predstavljaju se kao legitimna trgovačka društva ili pojedinci koji posreduju u ulaganjima, lažno im prikazujući da će njihov novac investirati u investicijske fondove ili kriptovalute, gdje građanima obećavaju veliku i brzu zaradu i porast vrijednosti dionica.

Kako bi spriječili i unaprijed utjecali na situacije u kojima mogu lako izgubiti novac, policija upozorava građane:

uvijek tražite nepristrani financijski savjet prije nego što date novac ili uložite sredstva,

odbijte nenajavljene pozive o mogućnostima ulaganja,

budite sumnjičavi prema ponudama koje obećavaju sigurnu investiciju, zajamčene povrate i veliku dobit,

čuvajte se budućih prijevara - ako ste jednom uložili u prijevaru, prevaranti će vas vjerojatno ponovno ciljati ili prodati vaše podatke drugim prevarantima

Također, građanima se savjetuje da svaku sumnjivu komunikaciju odmah prijave policiji.