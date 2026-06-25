Dvoje Splićana nasjelo na prevare, evo kako se to dogodilo

Splitska policija zaprimila je dvije prijave građana koji su oštećeni kaznenim djelima računalne prijevare počinjenima putem interneta.

U prvom slučaju, oštećena je prijavila kako je 15. lipnja 2026. godine na svoj mobilni uređaj zaprimila SMS poruku u kojoj je bilo navedeno da poruka dolazi od banke te da je potrebno otvoriti internetsku poveznicu radi ažuriranja aplikacije mobilnog bankarstva. Nakon što je otvorila poveznicu i slijedila upute, s njezinog bankovnog računa neovlašteno je skinut novčani iznos od 150 eura.

U drugom slučaju, oštećeni je prijavio kako je 16. lipnja 2026. godine putem interneta stupio u kontakt s nepoznatom muškom osobom vezano uz ulaganje novca putem investicijske platforme. Tijekom komunikacije nepoznata osoba davala mu je upute za pristup internetskoj stranici te mu na daljinu pomagala pri korištenju računala. Oštećeni je potom izvršio uplatu novčanih sredstava radi navodnog ulaganja i ostvarivanja zarade. Dana 23. lipnja 2026. godine pregledom bankovnog računa utvrdio je da su s njegovog računa u dva navrata neovlašteno podignuta novčana sredstva u ukupnom iznosu od 4.000 eura, uz prethodno evidentiranu uplatu od 275 eura.

Policijski službenici provode kriminalistička istraživanja i utvrđuju sve okolnosti zaprimljenih prijava.

"Građane ponovno upozoravamo na pojačan oprez prilikom zaprimanja SMS poruka, elektroničke pošte i poziva u kojima se traži ažuriranje bankovnih aplikacija, unos osobnih i bankovnih podataka ili uplata novca radi navodne isplate dobiti. Savjetujemo da ne otvaraju sumnjive poveznice, da nikome ne omogućavaju pristup internetskom ili mobilnom bankarstvu, osobito putem dijeljenja ekrana, te da svaku sumnjivu poruku ili poziv odmah prijave banci i policiji. Dodatne savjete građani mogu pronaći i u objavi Policijske uprave splitsko-dalmatinske Oprez prije klika - budite oprezni, informirajte se i zaštite svoj novac i osobne podatke", poručuju iz PU splitsko-dalmatinske.