Dvoje spašeno, jedan pronađen mrtav, četvrti nestao: Potraga u Velebitskom kanalu se nastavlja

Potraga za posljednjim nestalim brodolomcem u Velebitskom kanalu još nije dala rezultate. Nakon višednevne velike akcije, tijekom koje su spasilačke službe pretraživale more i iz zraka, koordinirana potraga je obustavljena, no za nestalim državljaninom Portugala nastavit će se tragati u okviru redovitih nadzora pomorskog prometa.

Kako je izvijestilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci, MRCC Rijeka, obustavila je koordiniranu akciju traganja nakon što posljednji od četvero brodolomaca ni nakon četiri dana nije pronađen. Nestanak četvero portugalskih državljana prijavljen je 12. kolovoza. Oni su manjim čamcem na napuhavanje isplovili iz kampa sjeverozapadno od Senja, i to za vrijeme nevremena. Odmah nakon dojave pokrenuta je velika akcija traganja i spašavanja koja je, uz kraće prekide tijekom noći, trajala sve do nedjelje, 16. kolovoza, u 19 sati, kada je donesena odluka o obustavi daljnjih koordiniranih aktivnosti.

Dvoje pronađeno živo, treći brodolomac preminuo

Već prvoga dana potraga je donijela prve rezultate. Pronađeno je dvoje brodolomaca koji su bili živi i neozlijeđeni. Naknadno je pronađeno i tijelo trećeg člana skupine. Nažalost, brodolomac je preminuo.

Za četvrtim muškarcem intenzivno se tragalo na širem području sjevernog dijela Velebitskog kanala, ali bez rezultata. U akciji su, uz MRCC Rijeka i nadležne lučke kapetanije u Rijeci i Senju, sudjelovale njihove lučke ispostave, Postaja pomorske i aerodromske policije u Rijeci, Obalna straža Republike Hrvatske te pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja.

U potragu su praktički bili uključeni i svi sudionici pomorskog prometa na području nestanka, koji su putem obalnih radijskih postaja redovito pozivani na pojačano motrenje.

Bura i visoki valovi otežavali potragu

Potraga se nije odvijala samo na površini mora. U pretraživanje područja uključene su i zračne jedinice Obalne straže i policije.

Spasilačkim ekipama posao su dodatno otežavali izrazito nepovoljni vremenski uvjeti. Prva tri dana područje su zahvatili jaki udari bure i visoki valovi, zbog čega su sudionici akcije morali ulagati dodatne napore u provedbu plana traganja. Unatoč višednevnoj intenzivnoj potrazi i angažmanu velikog broja službi, posljednji nestali portugalski državljanin do danas nije pronađen.

MRCC Rijeka zbog toga je izdao nalog za obustavu daljnjih koordiniranih mjera traganja i spašavanja. Ipak, potraga time nije u potpunosti završena. Za nestalim brodolomcem nastavit će se tragati tijekom redovitih nadzora pomorskog prometa koje provode Lučka kapetanija Rijeka i pripadajuće ispostave.