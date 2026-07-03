Dvoje poginulih u novim ruskim napadima na Ukrajinu, više osoba ozlijeđeno

Ruski noćni napadi na Ukrajinu ponovno su odnijeli ljudske živote. Prema informacijama koje su ukrajinske vlasti objavile na Telegramu, u napadima izvedenima tijekom noći na petak poginule su dvije osobe, dok je osam ljudi ozlijeđeno.

Najteže je pogođena Sumska oblast na istoku zemlje, gdje su ruske bespilotne letjelice pogodile obiteljsku kuću. U tom napadu život su izgubile dvije osobe, a jedna je zadobila ozljede.

Napad nije zaobišao ni Krivi Rih, rodni grad ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Ondje je projektil pogodio gusto naseljeno gradsko područje, pri čemu je ozlijeđeno sedam osoba.

U međuvremenu, u Kijevu je petak proglašen Danom žalosti zbog razornog ruskog napada izvedenog dan ranije. U četvrtak je u glavnom gradu Ukrajine poginulo više od 30 ljudi, što je jedan od najsmrtonosnijih napada na grad u posljednje vrijeme.