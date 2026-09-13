Dvoje ozlijeđenih, izgorjelo oko 3500 hektara: "Neki objekti su izgorjeli, neki su oštećeni"

Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Približio se Milni gdje je aktiviran sustav za rano upozoravanje. Evakuirano je bilo više od 200 ljudi. Ujutro su se u gašenje požara uključila četiri kanadera.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da, prema saznanjima koje ima do sada, ima oštećenih kuća te da su dvije osobe lakše ozlijeđene i da ih zbrinula hitna medicinska pomoć.

"Ima nešto otvorenog plamena na krajnjem zapadnom dijelu koji se aktivirao sinoć i na krajnjem istočnom dijelu koji traje već danima", rekao je za HTV Nikola Martinić Dragan, zapovjednik DVD-a Supetar.

- Nadamo se da nam vjetar danas neće napraviti probleme kakve nam je napravio jučer, dodao je i istaknuo da požar gasi više od 200 vatrogasaca i kanaderi.

Potvrdio je da je dvoje ljudi lakše ozlijeđeno i da su u KBC-u Split. Neki objekti su izgorjeli, neki su oštećeni, dodao je.

Procjenjuje da je do sada izgorjelo oko 3.500 hektara površine.

Tucaković: Noć na Braču bila je iznimno teška i dramatična

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u Jutarnjoj kronici Hrvatskog radija rekao je da je noć za vatrogasce bila iznimno teška i dramatična.

- Nakon smirivanja, oko 23 sata došlo je do jakih udara bure i jako brzo rasplamsala se vatra koja je krenula prema mjestu Milna. Sve snage prebačene su tamo. Bila je žestoka borba, vatra je zaprijetila kućama. Kuće su obranjene jedna za drugom. Tijekom jutra ćemo vidjeti o kakvim se oštećenjima radi, rekao je.

Dodao je da, prema saznanjima koje ima do sada, ima oštećenih kuća te da su dvije osobe lakše ozlijeđene i zbrinula ih je hitna medicinska pomoć.

- Sada mogu reći da je stanje jutros mnogo bolje, nema više otvorene vatre. Međutim, ono noćas bilo je jako strašno, kazao je.

Izmještanje osoba bilo je na području Supetra, Postira i Bola. Većinom se radi o stranim državljanima, rekao je Tucaković i dodao da su oni sada svi dobro i da ih se većina već tijekom jutra vraća u svoj smještaj.

S jutrom su se u gašenje požara uključila i četiri kanadera.

- Trenutačno je na terenu oko 230 vatrogasaca. Sinoć smo još doveli 45 vatrogasaca iz Ličko-senjske, Istarske i Primorsko-goranske županije, rekao je Tucaković i dodao da vjetra još ima, ali ne tako jakog kao noćas.