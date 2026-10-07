Dvoje djece dobilo deset puta veću dozu BCG cjepiva? Oglasio se proizvođač povučenog cjepiva

Bugarski proizvođač cjepiva Bul Bio oglasio se nakon prijavljenih sumnji na nuspojave BCG cjepiva u Hrvatskoj, a novi podaci koje su objavili otkrivaju zabrinjavajući detalj. U dva prijavljena slučaja evidentirano je da je djeci aplicirana doza čak deset puta veća od propisane. Kako piše Dnevnik.hr, proizvođač istodobno tvrdi da dostupni podaci iz četiri prijavljena slučaja ne ukazuju na problem s kvalitetom samog cjepiva.

U dva slučaja navedena doza od 0,5 mililitara

Distributer je proizvođača 5. listopada obavijestio o četiri prijavljena slučaja osteomijelitisa, odnosno upale kostiju, nakon primjene cjepiva protiv tuberkuloze. Provjerom europske baze podataka o nuspojavama EudraVigilance utvrđeno je da se prijave odnose na cijepljenja provedena tijekom 2023. i 2024. godine, dok su u sustav unesene tijekom 2026. godine. Posebno se izdvajaju dva slučaja iz 2024. godine. U prijavama je navedeno da je primijenjena doza od 0,5 mililitara, što je deset puta više od propisane količine navedene u informacijama o lijeku.

Podatak o tome kolika je doza doista primijenjena tek treba biti detaljno provjeren u sklopu istrage.

Treća prijava odnosila se na cijepljenje iz 2023. godine, no povezanost zdravstvenih tegoba s primjenom cjepiva naknadno je odbačena jer slučaj nije imao obilježja tipičnih nuspojava. Četvrti slučaj odnosi se na dijete cijepljeno 23. studenoga 2024. godine. Osteomijelitis je utvrđen približno godinu i pol dana poslije, a u uzorku koštanog tkiva potvrđena je prisutnost bakterije Mycobacterium bovis BCG. Prema objavljenim informacijama, riječ je o jedinom slučaju koji je u svibnju 2026. godine izravno prijavljen proizvođaču, nakon čega ga je registrirao i HALMED.

Proizvođač tvrdi da serije nisu neispravne

Iz tvrtke Bul Bio poručuju kako zasad nema dokaza koji bi upućivali na neispravnost isporučenih serija cjepiva.

Od 2021. godine Hrvatskoj je isporučeno pet različitih serija BCG cjepiva, ukupno oko 21.000 ampula, odnosno količina koja odgovara približno 420.000 doza. Sve serije, navodi proizvođač, imaju europski certifikat EU-OCABR, a cjepiva iz istih serija isporučivana su i drugim državama Europske unije. Dodatnim pregledom baze EudraVigilance od 2019. godine do danas, prema tvrdnjama proizvođača, nisu pronađene druge prijave neželjenih reakcija u državama koje su koristile iste serije cjepiva.

Osteomijelitis je poznata, ali rijetka nuspojava

Iz Bul Bija naglašavaju kako je osteomijelitis naveden kao rijetka nuspojava BCG cjepiva, s učestalošću između približno jednog slučaja na 1000 i jednog na 10.000 cijepljenih. Sama pojava takve nuspojave, poručuju, ne znači automatski da je serija cjepiva bila neispravna. Na razvoj reakcija mogu utjecati različiti čimbenici, među kojima su stanje imunološkog sustava, primijenjena doza, način davanja cjepiva te iskustvo medicinskog osoblja. Proizvođač je najavio internu istragu kako bi se detaljno utvrdile okolnosti svih prijavljenih slučajeva.