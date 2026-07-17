Dvije zrele gospođe harale Trogirom i nakrale se. Privedene su

Policijski službenici Policijske postaje Trogir dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvjema ženama koje se sumnjiči za seriju džepnih krađa na području Trogira tijekom protekla dva tjedna.
Riječ je o 42-godišnjakinji i 41-godišnjakinji, hrvatskim državljankama koje nemaju prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj. Policija ih sumnjiči da su od 24. lipnja do 15. srpnja počinile ukupno pet džepnih krađa.
Prema rezultatima istrage, žene su žrtvama iz džepova i torbi krale novčanike, pri čemu je ukupna materijalna šteta procijenjena na oko 2.600 eura.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv obje osumnjičene bit će podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu.
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