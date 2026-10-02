Dvije utrke mijenjaju promet u Splitu: Evo koje autobusne linije voze drugačije u subotu

Splitske autobusne linije u subotu, 3. listopada, vozit će prema izmijenjenom rasporedu zbog održavanja dviju sportskih manifestacija. Promjene će tijekom jutra biti na području Žnjana zbog triatlonske utrke, dok će navečer zbog utrke Glow Run Split 2026. biti izmijenjeno prometovanje prema zapadnom dijelu grada.

Putnicima se savjetuje da prije polaska provjere izmjene, koje se odnose na linije 8, 12, 13, 14, 15 i 21.

Jutarnje promjene zbog triatlona na Žnjanu

Triatlonska utrka održavat će se na području Žnjana. Od 8 do 9 sati biciklistički dio super sprint triatlona vozit će se od rotora prema Zenti.

Rotor će u tom razdoblju biti djelomično zatvoren, a autobusni promet nastavit će se odvijati uz moguća kraća usporavanja.

Veće ograničenje slijedi od 9:45 do 11:15 sati, kada će Šetalište Ivana Pavla II. biti potpuno zatvoreno na dionici od šetnice Duilovo – Stobreč do rampe prema Trsteniku. Autobusi tom dionicom neće moći prolaziti.

Izmjene na linijama 13, 14 i 15

Linija broj 13 s polaskom u 9:10 sa Spinuta vozit će iz Velebitske ulice lijevo u Poljičku te preko Pazdigrada do Duilova.

Polazak u 10:10 s Duilova vozit će preko Pazdigrada i Lovrinca, zatim magistralom do Poljičke ulice, Velebitskom ulicom i dalje redovnom trasom.

Na liniji broj 14 polasci u 9:05 i 9:55 s Brda vozit će do Duilova, dok će polasci u 9:55 i 10:45 krenuti s Duilova.

Na liniji broj 15 polasci u 10:15 i 10:55 vozit će preko Pazdigrada i Lovrinca, zatim magistralom do Poljičke ulice te dalje uobičajenom trasom prema trajektnoj luci.

Povratni polazak u 10:15 vozit će istom izmijenjenom trasom, dok će autobus koji u 10:55 kreće iz trajektne luke prometovati uobičajenom trasom.

Navečer Glow Run kroz središte i zapadni dio Splita

Dodatne promjene slijede navečer zbog utrke Glow Run Split 2026. na pet i deset kilometara, koja će se održavati od 19:30 do 20:40 sati.

Natjecatelji će trčati rutom od Rive prema Svetom Frani, preko Trumbićeve obale, Obale kneza Branimira i Šetališta Ivana Meštrovića do ulaza u Vilu Dalmaciju, gdje će se okretati i vraćati istom trasom.

Sudionici utrke na deset kilometara odradit će još jedan krug, a cilj će biti na splitskoj Rivi.

Promjene na linijama 8, 12 i 21

Zbog utrke će linije broj 8 i 21 u pojedinim polascima kao početno i završno stajalište koristiti okretište kod studentskog doma na Spinutu.

Na liniji broj 8 promjena se odnosi na polaske Žnjan – Zvončac u 18:50 i 19:20 te Zvončac – Žnjan u 19:30 i 20 sati.

Autobusi linije broj 8 i 21 sa Spinuta će krenuti pet minuta kasnije u odnosu na vrijeme redovnog polaska.

Linija broj 12 neće prometovati na polascima Sv. Frane – Bene, odnosno privremeno okretište Kašjuni, u 20 sati te u suprotnom smjeru u 19:30.

Promjena na liniji broj 21 odnosi se na polazak Sv. Frane – Zenta – Sv. Frane u 19:50 sati.

Putnike se zbog privremene regulacije prometa i mogućih kašnjenja moli za strpljenje i razumijevanje.