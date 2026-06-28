Dvije gospođe partijale u stanu pa došla policija. Jedna ih napala i završila u zatvoru

Žene u dobi od 49 i 38 godina remetile su javni red i mir u noći na petak u jednoj stambenoj zgradi u Garešnici. Policija je intervenirala zbog glasne glazbe i galame, a postupanje je eskaliralo kada je starija žena vrijeđala policajce i pokušala pobjeći, zbog čega je na kraju privedena u zatvor, javlja bjelovarsko-bilogorska policija.

Policijski službenici su u petak, 26. lipnja, u 2:44 sati postupali po dojavi o buci u Ulici 73. samostalne bojne. Dolaskom na mjesto događaja utvrdili su da 49-godišnjakinja i 38-godišnjakinja, obje u vidno alkoholiziranom stanju, narušavaju noćni mir glasnom glazbom, bukom i galamom. Vrijeđala policajce i opirala se uhićenju

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Tijekom postupanja 49-godišnjakinja je počela vrijeđati i omalovažavati policajce pogrdnim riječima i psovkama. Nakon što je upozorena da prestane s takvim ponašanjem, obaviještena je da je zbog prekršaja uhićena i da mora poći u policijsku postaju. Ona je, međutim, nastavila s vrijeđanjem, odbila suradnju i pokušala se udaljiti. Kako se oglušila na zapovijed da se zaustavi, nad njom su uporabljena sredstva prisile. Dok su policajci postupali prema njoj, 38-godišnjakinja ih je ometala u obavljanju službene radnje, pa su sredstva prisile uporabljena i nad njom.

Jednoj ženi određen zatvor, drugoj optužni prijedlog Provedenim alkotestiranjem kod 38-godišnjakinje je utvrđena koncentracija alkohola od 0.58 g/kg, dok je 49-godišnjakinja odbila testiranje. Starija žena je uhićena i u žurnom prekršajnom postupku dovedena na nadležni Prekršajni odjel Općinskog suda u Bjelovaru.

Nakon saslušanja, sudskim rješenjem određeno joj je zadržavanje u trajanju do 15 dana, nakon čega je predana u Zatvor u Zagrebu. Protiv 38-godišnjakinje policija će podnijeti optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja redovnim putem.