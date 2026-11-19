Kako je ispričala za HRT, sestrin sin, koji živi u Brazilu, počeo je vršiti pritisak na njih da prodaju stan i odu živjeti s njim.

– Baš su me maltretirali, doslovno, i ja sam rekla – neću ići. Radije idem na ulicu – prisjetila se Vlasta.

U prenoćištu Udruge Most nije bilo slobodnih mjesta pa je Vlasta spavala u parku kod splitskog autobusnog kolodvora, gdje je i opljačkana. U strahu se preselila u trajektnu luku.

Nakon deset dana provedenih na ulici obratila se centru za socijalnu skrb, gdje ju je socijalna radnica Sanja povezala s Nikšom Džankom.

Sličnu životnu sudbinu dijeli i 71-godišnja Lidija Benzon, koja je zbog financijskih problema ostala bez doma.

– Moja jedna loša odluka, jedan je kamatarski kredit, da budem otvorena, koji me jednostavno doveo na ulicu – ispričala je Lidija.

Deset dana provela je na klupi u parku. Djelatnici Udruge Most pomagali su joj i donosili ono što joj je bilo potrebno, no slobodnih mjesta za smještaj nije bilo.

Ruku spasa objema ženama, uz socijalnu radnicu Sanju, pružio je Nikša Džanko. Prije 23 godine i sam se borio s ovisnošću, a danas kroz Udrugu Snaga vjere pomaže ljudima s ruba društva.

Prostor kojim udruga raspolaže u splitskom Varošu odavno je premalen za sve kojima je pomoć potrebna. Zbog toga Nikša kreće u gradnju nove kuće.

– I Bog mi je rekao: pomaži ove najstarije, ove najjadnije kojima nema tko pomoći. Sve je ovo pokrenuto iz tog razloga, da osiguramo pomoć onima od kojih svi okreću glavu – rekao je Džanko.

Nikša poziva građane da svakog mjeseca trajnim nalogom doniraju iznos u vrijednosti jedne kave. Želja mu je da jednog dana bude izgrađeno stotinu takvih kuća, no prvi je cilj izgraditi jednu.

Ono što je mnogima tek cijena jedne kave, drugima može značiti siguran krevet, krov nad glavom i priliku za dostojanstven život.

Priča o Vlasti, Lidiji i Nikši pokazuje koliko se život brzo može promijeniti, ali i koliko može značiti kada netko odluči ne okrenuti glavu, objavljuje HRT.