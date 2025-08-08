Dvije ribarske fešte u Supetru i Škripu: Glazba, riblji specijaliteti i zajedništvo

Turistička zajednica grada Supetra ovog vikenda organizira dva ribarska događaja koja će, uz glazbu, domaće specijalitete i dobru atmosferu, okupiti lokalno stanovništvo i goste otoka Brača.

Prva je na redu večerašnja Fešta na Glavicu, koja počinje u 21 sat na zogu u Glavicu. Posjetitelje očekuje zabava uz glazbenu grupu Naranča, ples i druženje do kasno u noć. Manifestacija se održava uz potporu sredstava Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu 2021.–2027. te FLAG-a.

Već sutra, u subotu, u najstarijem bračkom naselju Škripu održat će se tradicionalna ribarska fešta koja svake godine privlači sve generacije. Posjetitelji će moći uživati u svježe pečenoj ribi, domaćim kolačima, vinu i zabavnoj glazbi, u ozračju pjesme, priče i zajedništva koje karakterizira ovo mjesto. I ova manifestacija sufinancirana je sredstvima EU-a i FLAG-a.

Organizatori pozivaju sve da povedu obitelj i prijatelje te dožive ove večeri autentično, s puno glazbe, okusa i veselja.