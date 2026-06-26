Dvije reprezentacije zaprijetile FIFA-i pred ključnu utakmicu SP-a: "Ako se ovo dogodi napuštamo teren!"

Iran i Egipat u trećem kolu skupine G igraju utakmicu koja može odlučiti o plasmanu u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, ali dvoboj je uoči početka prerastao u puno više od nogometa, piše tportal.

Susret se igra u Seattleu, gradu u kojem se tijekom istog razdoblja održavaju Pride događanja, a lokalni organizatori utakmicu su povezali s inkluzivnim porukama i obilježjima LGBTQ zajednice. Upravo je to izazvalo oštre reakcije iz Egipta i Irana, dviju zemalja u kojima su takve teme duboko politički, vjerski i društveno osjetljive.

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Egipatski i iranski nogometni savez ranije su se obratili FIFA-i tražeći da se uklone LGBTQ poveznice s utakmicom, odnosno da se susret zadrži isključivo u nogometnom okviru. Prema pojedinim izvješćima, dvije su federacije FIFA-i poručile i da bi njihove reprezentacije mogle napustiti teren ako bi njihovi igrači ili članovi stožera bili izloženi neautoriziranim LGBTQ simbolima ili porukama.

FIFA, međutim, zasad ne odustaje od svojih pravila.

FIFA dopustila zastave duginih boja

FIFA je potvrdila da će zastave duginih boja i LGBTQ simboli biti dopušteni na stadionu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima ponašanja na utakmicama. Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino poručio je da sama utakmica nema službeni status ‘Pride Matcha’ u FIFA-inom natjecateljskom okviru, ali i da navijači imaju pravo na izražavanje ako time ne krše sigurnosna pravila.

Time se otvorio neuobičajen sukob između globalne nogometne organizacije, lokalnog konteksta u Seattleu i reprezentacija koje dolaze iz država s potpuno drukčijim društvenim i zakonskim pogledom na LGBTQ prava.

U Iranu je homoseksualnost kazneno djelo i može biti kažnjena najstrožim kaznama, dok se u Egiptu, iako homoseksualnost nije izravno kriminalizirana na isti način, pripadnici LGBTQ zajednice često progone kroz druge zakonske mehanizme. Upravo zato utakmica Irana i Egipta nije samo sportski susret, nego i sudar potpuno različitih svjetova.

Dvije reprezentacije traže prolaz, ali priča je otišla izvan terena

Sportski ulog ionako je ogroman. Iran i Egipat u zadnjem kolu traže plasman u iduću rundu, a svaka pogreška može značiti kraj turnira. No umjesto da se uoči utakmice govori samo o taktici, sastavima i borbi za nokaut-fazu, glavna tema postala je politička pozadina susreta.

Obje reprezentacije pokušale su smiriti priču i prebaciti fokus na nogomet. Izbornici su uoči utakmice naglašavali da ih zanima samo teren, ali pritisak oko Pride konteksta u Seattleu ne jenjava. Posebno zato što su i Iran i Egipat službeno pokazali nezadovoljstvo načinom na koji se utakmica u javnosti predstavlja.

Za FIFA-u je ovo vrlo osjetljiv trenutak. Nakon brojnih rasprava o pravima navijača, političkim porukama i simbolima na stadionima, svjetska kuća nogometa pokušava zadržati liniju između sigurnosti, organizacije turnira i poruke da diskriminacija nema mjesta u nogometu.

Utakmica visokog rizika

Zbog svega toga dvoboj Irana i Egipta nosi posebnu težinu. Na terenu će se igrati za prolaz, ali oko terena će se pratiti svaki detalj: transparenti, zastave, reakcije igrača, ponašanje delegata i odluke FIFA-e.

Utakmica koja je trebala biti samo dramatična borba za nokaut-fazu tako je postala jedan od politički najosjetljivijih trenutaka ovog Svjetskog prvenstva.

Iran i Egipat žele pričati samo o nogometu. FIFA poručuje da neće zabraniti dopuštene simbole. Seattle živi Pride vikend. A između svega toga nalazi se utakmica koja odlučuje o sudbini dviju reprezentacija na turniru.

Nogomet će se igrati, ali jasno je da će se u ovom slučaju gledati puno više od rezultata.