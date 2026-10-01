Dvije osobe zatražile liječničku pomoć nakon sudara u Kaštelima, policija otkrila nove detalje

Dvije osobe zatražile su liječničku pomoć nakon prometne nesreće koja se jutros dogodila u Kaštelima.

Kako su nam potvrdili iz policije, dojavu o prometnoj nesreći zaprimili su u 9.10 sati. U sudaru su sudjelovala tri osobna vozila.

Nakon nesreće dvije su osobe zatražile liječničku pomoć, a zasad nema informacija o težini njihovih ozljeda.

Na mjestu događaja policijski službenici obavljaju očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti prometne nesreće.

Podsjetimo, nakon sudara na kolniku su ostali razbacani dijelovi vozila, a prizori s mjesta događaja svjedočili su o silini sudara.