Dvije osobe ozlijeđene u sudaru na brzoj cesti kroz Kaštela

Dvije osobe ozlijeđene su u prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na brzoj cesti kroz Kaštela.
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Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 9:30 sati, a u sudaru su sudjelovala tri osobna automobila.
Na mjesto događaja izašle su žurne službe, a policija obavlja očevid nakon kojeg bi trebalo biti poznato više informacija o okolnostima koje su dovele do sudara.
Zbog nesreće i policijskog očevida na ovoj prometnoj dionici nastale su poteškoće i gužve u prometu.
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