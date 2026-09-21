Dvije osobe ozlijeđene u sudaru na brzoj cesti kroz Kaštela

Dvije osobe ozlijeđene su u prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na brzoj cesti kroz Kaštela.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 9:30 sati, a u sudaru su sudjelovala tri osobna automobila.

Na mjesto događaja izašle su žurne službe, a policija obavlja očevid nakon kojeg bi trebalo biti poznato više informacija o okolnostima koje su dovele do sudara.

Zbog nesreće i policijskog očevida na ovoj prometnoj dionici nastale su poteškoće i gužve u prometu.