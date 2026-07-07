Dvije noći kada će Gospić zasjati jače nego ikad: stiže Tesla Power of Lights – festival koji slavi genijalnost, svjetlo i energiju života

Koncert Grše, spektakularni Laser Show, besplatan Open Day u Memorijalnom centru Nikola Tesla, interaktivna urbana galerija “Teslinom stazom” i atrakcije koje spajaju znanost, glazbu i svjetlo pretvorit će Gospić u jednu od najuzbudljivijih ljetnih pozornica u Hrvatskoj.

Kako bi izgledao grad da ga na dvije večeri obasja Teslina vizija? Odgovor donosi Tesla Power of Lights, jedinstvena manifestacija koja će 9. i 10. srpnja pretvoriti Gospić u impresivnu pozornicu svjetla, glazbe, inovacija i vrhunskih doživljaja.

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U srcu Like, na mjestu koje je svijetu podarilo jednog od najvećih umova u povijesti čovječanstva, posjetitelje očekuje festival koji briše granice između znanosti, umjetnosti i zabave. Inspiriran ostavštinom Nikole Tesle, Tesla Power of Lights donosi sasvim novo festivalsko iskustvo u kojem svjetlo postaje glavni protagonist, a cijeli grad velika otvorena pozornica.

Manifestacija započinje 9. srpnja, kada će Gospić ispuniti glazba, energija i festivalska atmosfera. Večer će obilježiti koncertni program na Trgu Nikole Tesle, a publiku očekuje odlična zabava uz atraktivan glazbeni nastup koji će biti uvertira u ono što slijedi.

Vrhunac događanja stiže 10. srpnja, na dan rođenja Nikole Tesle, kada će cijeli grad živjeti u znaku njegova nasljeđa. Posebno mjesto zauzima Open Day u Memorijalnom centru Nikola Tesla u Smiljanu, gdje će posjetitelji imati priliku besplatno obići rodnu kuću i memorijalni kompleks te iz prve ruke upoznati život i djelo čovjeka čiji su izumi zauvijek promijenili svijet.

Tesla Power of Lights nije klasična manifestacija niti obilježavanje obljetnice, to je doživljaj.

Jedna od najupečatljivijih atrakcija bit će Interaktivna urbana galerija “Teslinom stazom”, koja gradske ulice pretvara u prostor ispunjen svjetlosnim instalacijama, multimedijalnim sadržajima i umjetničkim interpretacijama Tesline genijalnosti. Posjetitelji će prolaziti kroz jedinstvene svjetlosne ambijente, otkrivati zanimljive priče o Teslinim izumima i postati dio interaktivnog iskustva koje spaja prošlost i budućnost.

Kada padne noć, Gospić će zasjati u svom najimpresivnijem izdanju. Spektakularni Laser Show obojit će nebo iznad grada, dok će atraktivni Laserman Show, Neon Playground, Interaktivni zid i posebno osmišljeni Six-Seven Photo Point stvoriti prizore koji će oduševiti sve generacije i postati nezaobilazna kulisa za fotografije koje će obići društvene mreže.

Poseban pogled na cijeli festival pružit će Panoramski kotač, s kojeg će posjetitelji moći doživjeti Gospić iz sasvim nove perspektive – obasjan tisućama svjetala i festivalskom atmosferom kakva se rijetko viđa.

Uz bogat zabavni program, manifestacija donosi i raznovrsnu ugostiteljsku ponudu koja će predstaviti okuse Like kroz lokalne specijalitete, street food i gastronomske delicije, stvarajući cjelovit doživljaj destinacije.

Glazbeni program dodatno će podići atmosferu. Prve večeri publiku očekuje energični Tina Turner Experience by Kristina, dok će završnicu festivala obilježiti koncert jednog od najpopularnijih domaćih izvođača, Grše, čiji će nastup, u kombinaciji sa spektakularnim svjetlosnim efektima, biti vrhunac dvodnevnog događanja.

Tesla Power of Lights mnogo je više od festivala. To je manifestacija koja na suvremen način slavi čovjeka koji je svojim idejama osvijetlio svijet, ali i događaj koji Gospić pozicionira kao destinaciju inovacije, kreativnosti i vrhunskih turističkih doživljaja. Spoj znanosti, tehnologije, glazbe, umjetnosti i lokalne tradicije stvara iskustvo koje nadilazi klasične manifestacije i ostaje u sjećanju dugo nakon što se ugase posljednja svjetla.

Ovoga srpnja Gospić neće biti samo mjesto kroz koje se prolazi. Bit će destinacija u kojoj će se doživjeti energija Tesline genijalnosti, čarolija svjetla i atmosfera koja spaja ljude svih generacija.

Zabilježite datume – 9. i 10. srpnja – i budite dio jedinstvenog spektakla koji će pokazati kako izgleda grad kada ga obasja Teslina vizija. Jer neka svjetla ne služe samo da osvijetle prostor – ona stvaraju uspomene.