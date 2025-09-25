Dvije lokacije u Splitu ostaju bez struje: Provjerite jeste li i vi na popisu

Elektrodalmacija Split najavila je radove na niskonaponskoj mreži zbog kojih će pojedini dijelovi grada u petak, 26. rujna 2025., privremeno ostati bez opskrbe električnom energijom.
- Mravince – Ulica Marka Marulića, kućni brojevi od 20 do 50B, bez struje od 10:00 do 11:00 sati.
- Split-Kamen – Ulica Celestina Medovića, kućni brojevi 9–15, bez struje od 12:30 do 13:30 sati.
Elektrodalmacija upozorava stanovnike i poslovne korisnike u navedenim područjima da na vrijeme planiraju svoje aktivnosti i osiguraju zaštitu osjetljivih električnih uređaja.
