Dvije lokacije u Splitu ostaju bez struje: Provjerite jeste li i vi na popisu

Elektrodalmacija Split najavila je radove na niskonaponskoj mreži zbog kojih će pojedini dijelovi grada u petak, 26. rujna 2025., privremeno ostati bez opskrbe električnom energijom.

Mravince – Ulica Marka Marulića, kućni brojevi od 20 do 50B, bez struje od 10:00 do 11:00 sati .

– Ulica Marka Marulića, kućni brojevi od 20 do 50B, bez struje od . Split-Kamen – Ulica Celestina Medovića, kućni brojevi 9–15, bez struje od 12:30 do 13:30 sati.

Elektrodalmacija upozorava stanovnike i poslovne korisnike u navedenim područjima da na vrijeme planiraju svoje aktivnosti i osiguraju zaštitu osjetljivih električnih uređaja.

