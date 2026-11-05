Dvije hrvatske susjedne zemlje traže hitnu pomoć NATO-a, a jedna brojka posebno zabrinjava

Rusija nastavlja širiti svoj utjecaj na zapadnom Balkanu, a Crna Gora i Albanija sada od NATO-a traže konkretnu pomoć u suzbijanju dezinformacija i hibridnih prijetnji. Kako piše ugledni europski portal POLITICO, ministri obrane dviju država u odvojenim su intervjuima upozorili na sve intenzivnije informacijske kampanje za koje tvrde da dolaze iz krugova povezanih s Moskvom.

Crnogorski ministar obrane Dragan Krapović i njegov albanski kolega Ermal Nufi smatraju da bi NATO trebao poslati stručnjake koji bi pomogli njihovim državama u prepoznavanju i suzbijanju takvih aktivnosti. Posebno upozoravaju na društvene mreže, preko kojih se, prema njihovim tvrdnjama, šire poruke usmjerene na produbljivanje političkih i društvenih podjela.

Pitanje je osobito osjetljivo jer obje zemlje, koje su već članice NATO-a, nastoje ubrzati pristupanje Europskoj uniji. Crna Gora želi postati članica do 2028. godine, dok Albanija članstvo nastoji ostvariti do kraja desetljeća, javlja Politco.

Crna Gora upozorava na ruske kampanje, u fokusu i izbori 2027.

Krapović je za POLITICO izjavio da Rusija kontinuirano provodi informacijske kampanje kojima iskorištava ranjivosti crnogorskog društva, ali i drugih zemalja zapadnog Balkana.

Prema riječima političkog analitičara Ljubomira Filipovića sa Sveučilišta Arizona State, ruski utjecaj u Crnoj Gori očituje se i kroz nastojanja jačanja potpore prosrpskim i proruski orijentiranim političkim strankama. Filipović pritom ukazuje i na korištenje mreža povezanih sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Riječ je o njegovoj procjeni mehanizama ruskog utjecaja.

Dodatnu zabrinutost izazivaju parlamentarni izbori koji bi se u Crnoj Gori trebali održati 2027. godine. Krapović očekuje da će se informacijski pritisci uoči izbora dodatno pojačati, zbog čega smatra da NATO i Europska unija moraju biti vidljivije prisutni u regiji.

U Albaniji spor oko prosvjeda i optužbi na račun Rusije

Slična upozorenja dolaze i iz Albanije, ali tamošnja situacija otvara i pitanje mogućeg korištenja optužbi za strano miješanje u unutarnjopolitičkim sukobima.

Albanski ministar obrane Ermal Nufi tvrdi da su tijekom protekle godine zabilježene intenzivnije kampanje na društvenim mrežama kojima se potiču mržnja i bijes. Prema njegovim riječima, postoje organizacije neizravno povezane s Rusijom čije su aktivnosti zamijećene u internetskom prostoru.

Albanski premijer Edi Rama ranije je optužio Rusiju i Iran da potiču protuvladine prosvjede zbog korupcije, koji su započeli u svibnju.

Međutim, Blerjana Bino, suosnivačica neovisnog instituta SCiDEV iz Tirane, upozorava da za takve konkretne optužbe nema javno potvrđenih dokaza. Za POLITICO je ocijenila da se pozivanje na strano miješanje može koristiti i za diskreditiranje legitimnog nezadovoljstva građana.

Bino pritom ne osporava postojanje proruskih dezinformacijskih kampanja. Navodi da su dokumentirani pokušaji manipuliranja javnom raspravom o Europskoj uniji, NATO-u i društvenim pitanjima, uključujući LGBT teme. Dio takvih narativa dodatno se širio preko lokalnih medija.

Rusija i Iran odbacili su optužbe da stoje iza albanskih prosvjeda.

Velika razlika: NATO podržava 95 posto Albanaca, ali samo 52 posto građana Crne Gore

Jedan od najupečatljivijih podataka koje donosi POLITICO odnosi se na rezultate istraživanja javnog mnijenja koje je proveo NATO.

Prema proljetnom istraživanju u koje je POLITICO imao uvid, razlike u podršci ostanku u Savezu izrazito su velike:

Albanija – 95 posto ispitanika podržava ostanak zemlje u NATO-u.

ispitanika podržava ostanak zemlje u NATO-u. Crna Gora – 52 posto ispitanika podržava ostanak zemlje u NATO-u.

Crna Gora tako bilježi najnižu potporu ostanku u NATO-u među državama članicama Saveza.

Razlika je posebno zanimljiva s obzirom na to da obje države pripadaju istoj sigurnosnoj organizaciji, ali imaju različita povijesna i politička iskustva u odnosima s Rusijom.

Crna Gora pridružila se NATO-u 2017. godine, dok je Albanija članica od 2009. godine.

NATO već slao stručne timove, moguće nove intervencije

Zahtjevi Podgorice i Tirane nisu bez presedana. NATO je već 2019. godine u Crnu Goru poslao tim za odgovor na hibridne prijetnje, a sličnu pomoć Litva je dobila 2021. godine.

Albaniji je takav tim upućen 2022. godine, nakon ozbiljnog kibernetičkog napada koji je pogodio državne institucije i digitalne javne usluge, a za koji je odgovornost pripisana Iranu.

Prema navodima POLITICA, trojica diplomata NATO-a, koji su govorili anonimno, potvrdila su da bi saveznice mogle razmotriti novi zahtjev za slanje stručnjaka. Takva odluka u pravilu zahtijeva suglasnost država članica.

Diplomati su istodobno upozorili da se eventualna pomoć Albaniji ne bi smjela koristiti za unutarnjopolitičke obračune.

Predstavnik NATO-a poručio je da Savez može pružiti dodatnu podršku ako to članice zatraže, ističući da se već jačaju sposobnosti za suprotstavljanje destabilizirajućim aktivnostima, uključujući kibernetičku obranu.

Zašto je sve ovo važno za Hrvatsku i Jadran?

Razvoj događaja posebno je važan i za Hrvatsku, koja je članica NATO-a od 2009. godine te s Crnom Gorom dijeli kopnenu i morsku granicu.

Sigurnosna stabilnost Crne Gore izravno je povezana sa širim jadranskim prostorom, dok se politička zbivanja u Albaniji i ostalim državama zapadnog Balkana odražavaju na regionalne odnose, prometne i gospodarske veze te europske integracije.

Za Hrvatsku pritom nije riječ samo o klasičnim vojnim prijetnjama. Hibridno djelovanje može obuhvaćati dezinformacije, kibernetičke napade, političko uplitanje i pokušaje narušavanja povjerenja građana u institucije.

Upravo zbog toga zahtjevi Crne Gore i Albanije pokazuju koliko je informacijska sigurnost postala važan dio obrambene politike NATO-a.

Hoće li Savez poslati nove stručne timove u dvije balkanske države, zasad nije odlučeno. No rasprava koju su otvorili njihovi ministri obrane pokazuje da će borba protiv dezinformacija ostati jedno od važnih sigurnosnih pitanja na zapadnom Balkanu, osobito uoči novih izbora i nastavka procesa proširenja Europske unije.