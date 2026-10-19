Dvije Hrvatice pokrenule su nevjerojatnu priču: Prikupile gotovo milijun eura i promijenile živote tisuća djece u Africi!

Hrvatska udruga Putokaz za Afriku trenutno je u ovogodišnjem posjetu Ruandi, gdje njeni osnivačice i volonteri sada već devetu godinu zaredom dijele donacije školama, vrtićima i internatima. Ove godine afričkoj je djeci udruga usmjerila namjenske donacije u vrijednosti gotovo 117 tisuća eura, a samo u zadnje tri godine ukupno je prikupila pomoć u vrijednosti od gotovo milijun eura, kroz evidentirane namjenske donacije i popularna ''kumstva'' po kojima je Putokaz prepoznatljiv. Od 2018., kada su udrugu osnovale prijateljice i entuzijastkinje iz Hrvatske Elizabeth Suzana Kozina i Slavica Gašparović, kroz programe Putokaza prošlo je preko 8000 djece. Ovogodišnji posjet Ruandi najveći je dosad po količini i opsegu donacija i početak je razvoja modela dugoročne podrške i jače strateške suradnje s partnerima.

Samo u posljednje tri godine Putokaz je u Ruandu usmjerio ukupno 955.938,81 eura pomoći kroz redovni program kumstava i evidentirane namjenske donacije. Od 2024. do 2026., za prehranu djece, školarine, uniforme i provedbu programa pomoći prebačeno je 697.002,31 eura, dok je kroz namjenske donacije a djecu, obitelji i škole distribuirano dodatnih 258.936,50 eura.đ

''Putokaz za Afriku razvija se iz programa kumstava u organizaciju koja upravlja sve većim brojem korisnika, partnera, projekata i izvora podrške. Rast se pritom ne mjeri samo ukupnom vrijednošću donacija, nego i brojem kumova, brojem djece u programu, geografski sve širom bazom donatora, količinom distribuirane pomoći, razvojem partnerskih projekata i ulaganjem u održiva rješenja. U siječnju 2025. Putokaz za Afriku imao je 2.353 kuma i 2.676 djece uključene u program, a trenutačno aktivnu podršku ima 3.021 dijete. Naše dijete može računati na obrok, redovno pohađa nastavu i dobiva mogućnost za nastavak obrazovanja i osamostaljivanje. Naš je cilj da ta pomoć ne bude jednokratna, nego da kroz obrazovanje, prehranu i projekte samoodrživosti stvara dugoročnu promjenu'', izjavila je suosnivačica i potpredsjednica udruge Putokaz za Afriku Elizabeth Suzana Kozina.

Kroz redovni program kumstva, u vrijednosti od 13 eura mjesečno, djeci se osigurava jedan obrok svakoga školskog dana, osnovni školski pribor, školska uniforma jednom u dvije godine te dio troškova potrebnih za rad školskih kuhinja. Sredstva se dostavljaju školama koje djeca pohađaju i koriste se za njihove potrebe.

Kroz namjenske donacije građani dodatno osiguravaju hranu, madrace, odjeću, obuću, ruksake, higijenske potrepštine, posuđe, prostirke i životinje koje obiteljima mogu pomoći u stvaranju dugoročnije sigurnosti, a ovogodišnji posjet Ruandi ujedno je i najveći dosad prema količini i opsegu donacija.

„Putokaz je pokrenuo projekte usmjerene na samoodrživost škola i zajednica. U školama su pokrenuti projekti uzgoja kokoši i zečeva, a kumovi svojoj kumčadi mogu osigurati i zečeve za uzgoj u obitelji. Sada krećemo i s razvojem školskih povrtnjaka i voćnjaka. Takvi projekti školama trebaju omogućiti vlastitu proizvodnju dijela hrane, stvaranje dodatnih resursa i veću samostalnost u budućnosti. Želimo da se pomoć ne zaustavi na rješavanju jedne potrebe u jednom trenutku. Ako škola kroz uzgoj životinja, povrća ili voća može sama proizvesti dio hrane za djecu, tada jedna donacija dobiva dugoročniji učinak. To je smjer u kojem želimo razvijati Putokaz - od izravne pomoći prema održivim modelima podrške“, pojasnila je Kozina.

Udruga je danas povezana s 11 škola, šest vrtića i 70 internata u Ruandi, a podršku joj pružaju kumovi iz 15 zemalja Europe, ali pomoć stiže i iz SAD-a.

Poseban pokazatelj dugoročnog učinka programa jesu obrazovni rezultati djece. Djeca koja su ranije trebala podršku kako bi redovito pohađala školu danas ostvaruju izvrsne rezultate na nacionalnim ispitima i nalaze se među najuspješnijima u Ruandi. Udruga zato želi postupno nadograditi praćenje rezultata podacima o redovitosti pohađanja nastave, napretku u učenju, završetku obrazovanja i nastavku školovanja.

''Kao škola svjesni smo da obrazovanje djece zahtijeva više od samog truda nastavnika. Ono iziskuje snažna partnerstva između škola, roditelja, zajednica i organizacija poput Putokaza za Afriku. Svaka donacija koju pružite donosi nadu djetetu, ohrabrenje obitelji i motivaciju našim nastavnicima. Utjecaj velikodušnosti Putokaza i dalje će se osjećati u našoj školskoj zajednici. Poticat ćemo učenike da marljivo uče, poštuju druge, razvijaju dobre vrijednosti i iskoriste prilike koje dobivaju kako bi postali odgovorni građani koji će pozitivno pridonositi razvoju Ruande i svijeta“, izjavio je Patrick Tuyizere, ravnatelj škole EP BIREMBO u Ruandi.

Uz rast programa, Putokaz ulaže i u profesionalizaciju sustava. Udruzi je u planu aplikacija koji bi omogućila pregled podataka o kumstvu, uplatama, fotografijama, dokumentaciji i drugim informacijama povezanima s djetetom kojem kum pomaže. Cilj je objediniti relevantne informacije na jednom mjestu i dodatno unaprijediti transparentnost, komunikaciju i upravljanje, ali i u budućnosti isti model pružiti i drugim organizacijama kako bi na isti način organizirale i vodile svoje humanitarne aktivnosti. Istodobno, udruga razvija model suradnje sa stručnjacima, obrazovnim institucijama i poslovnim sektorom. Dugogodišnji primjer je partnerstvo sa Školom za modu i dizajn iz Zagreba, čiji učenici izrađuju i šiju haljinice za djecu u Ruandi.

Ove godine u projekt se uključuje i Suada Karić, profesorica stručnih predmeta iz područja prehrane, nutricionistkinja i volonterka, koja je i sama kuma djetetu u Ruandi. Na terenu sudjeluje u analizi prehrane djece i razvoju kvalitetnijih jelovnika.

''Ovo je primjer kako se partnerstvo može razvijati izvan klasične financijske donacije. Jedan partner doprinosi znanjem, drugi radom, treći logistikom, a svi zajedno stvaraju rezultat koji je vidljiv na terenu. Prehrana djece nije samo pitanje jednog obroka. Ona izravno utječe na energiju, koncentraciju, zdravlje, rast i mogućnost da dijete kvalitetno prati nastavu. Moj je cilj sagledati postojeće jelovnike i pronaći održiva poboljšanja koja će uz dostupne lokalne namirnice dugoročno pridonijeti kvalitetnijoj prehrani djece’’, poručila je Karić.

Putokaz za Afriku svoj rad ozbiljnije proširuje i na Bosnu i Hercegovinu. Tako je ove godine s vodstvom udruge u Ruandi i volonter i urednik portala Oslobođenje.ba Erdin Halimić, koji na terenu bilježi priče djece i obitelji te kroz svoje reportaže približava javnosti stvarnost života u zajednicama u kojima Putokaz za Afriku djeluje.

„Tek kada dođete na teren shvatite da iza svih brojki stoje stvarna djeca, obitelji i životne priče koje je teško prenijeti riječima. Već prvih dana vidio sam koliko konkretna pomoć Putokaza za Afriku mijenja svakodnevicu ljudi: od hrane i školovanja do stvari koje nama možda djeluju maleno, a ovdje mogu značiti potpuno novi početak. Kao novinar i volonter želim prenijeti upravo ono što se ovdje vidi i osjeti, bez uljepšavanja i bez distance“, izjavio je Halimić.

Iza Putokaza je i uspješan infrastrukturni projekt kupnje, rekonstrukcije i opremanja kuće za pomoć potrebitim djevojčicama, koje su se u vrlo ranoj dobi našle u nezavidnoj poziciji, često i bez roditeljske skrbi. Ovo je ujedno najveći i najzahtjevniji projekt od osnutka udruge - djevojčice su već dvije godine u kući, u kojoj imaju odgovarajuću skrb i sigurnost.

Svi koji žele postati kumovi više informacija mogu potražiti na poveznici https://putokazzaafriku.com/postani-kum/ .