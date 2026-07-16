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Dvije godine Tehnološkog parka Split: Od razvojnog projekta do središta inovacija i poduzetništva

Svi prostori popunjeni, djeluje 55 korisnika

Dvije godine nakon otvorenja, Tehnološki park Split potvrdio je ulogu jednog od ključnih centara za razvoj poduzetništva, inovacija i novih tehnologija u Dalmaciji. U relativno kratkom razdoblju izgrađena je dinamična poslovna zajednica koja danas okuplja startupe, tehnološke tvrtke i razvojne institucije, stvarajući prostor u kojem se ideje pretvaraju u održive poslovne projekte.

- Jedan od najboljih pokazatelja uspješnosti jest popunjenost kapaciteta. Svi uredski prostori namijenjeni mikro, malim i srednjim poduzetnicima trenutno su popunjeni. U Tehnološkom parku danas djeluje ukupno 55 korisnika, a zbog kontinuiranog interesa poduzetnika otvorena je i lista za buduće korisnike prostora. U posljednje dvije godine održano je više od 380 različitih događanja, od manjih meetupova i radionica do velikih konferencija, poslovnih skupova, edukacija i drugih događanja. Brojke kontinuirano rastu, a ovi podaci potvrđuju da je Tehnološki park postao prepoznata adresa za razvoj inovacija i poduzetništva u Splitu i Dalmaciji, kazao je Goran Batinić, direktor Razvojne agencije Split koja upravlja Tehnološkim parkom.

Uz poslovnu infrastrukturu, protekle dvije godine razvijen je raznovrsni program edukacija, mentorstva i događanja namijenjenih poduzetnicima, startupima, građanima i djeci. Kroz Startup Akademiju i Inkubator, INVENTO akcelerator, Dječju STEAM Akademiju, Inovacijski sprint, Innovate Meetup susrete, Founders Circle, 3D Lab, AI hackathon, stručne radionice o umjetnoj inteligenciji, digitalnom marketingu, razvoju poslovanja i digitalnim vještinama te programe digitalnog opismenjavanja građana, Tehnološki park Split je postao mjesto kontinuiranog obrazovanja i razvoja poduzetničkih i tehnoloških kompetencija.

Iz Tehnološkog parka ističu i snažan društveni utjecaj. Kroz suradnje s konferencijama te organizacijama poput Zajedno rastemo sretno, Privrži me, HARFA, Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, Udruge Anđeli i Centra Juraj Bonači pokazuju da nije riječ samo o prostoru za razvoj tehnologije i poduzetništva, već i mjestu koje aktivno podržava projekte usmjerene djeci, mladima i društveno osjetljivim skupinama.

Među najznačajnijim projektima Tehnološkog parka ističe se konferencija Innovate Split, koja se i ove jeseni održava u gradu pod Marjanom. Uz podršku Grada Splita, Tehnološki park nastavlja jačati poduzetništvo i razvoj visokotehnoloških industrija, čime Split pozicionira kao jednu od važnih točaka na tehnološkoj i startup mapi Europe.

Tehnološki park Split danas nije samo suvremena poslovna zgrada, već razvojni ekosustav koji povezuje poduzetništvo, znanost, obrazovanje i javni sektor. U godinama koje dolaze ovaj tehnološki hub usmjerit će se prema daljnjem jačanju startup zajednice, privlačenju novih inovativnih tvrtki, razvoju međunarodnih partnerstava te stvaranju još kvalitetnijih uvjeta za razvoj visokotehnološkog poduzetništva.

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