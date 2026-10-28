Dvije godine bez legendarnog Tonćija Gabrića! Split ne zaboravlja Hajdukova vratara, a jedna rečenica govori sve: I fali nam, puno nam fali...

Prošle su dvije godine otkako nas je napustio Tonći Gabrić, trofejni vratar Hajduka, hrvatski reprezentativac, golman iz one legendarne Hajdukove Lige prvaka, koji je konačno, nakon nogometnih putešestvija, stao na vrata svoga Hajduka. I ostao dugo, ponio i kapetansku traku i Torcidin trofej Hajdučko srce u sezoni 1996./97.

Tužna vijest odjeknula je prije, evo, već dvije godine Rivom, Pjacom, Marmontovom, onim splitskim mjestima gdje smo Tonća s ekipom njegovih stalnih prijatelja sretali gotovo svakodnevno. I baš smo pisali tada, prije njegove smrti, kako smo ga sreli na kultnom splitskom kupalištu na Jadrana i kako izgleda kao mladić, kao da bi i sada mogao među vratnice...

Sreli smo Tonćeve prijatelje i neki dan na Zapadnoj obali, njegovu stalnu ekipu s Rive. Naravno, nijedan susret ne može proteći a da se ne sjetimo Tonća.

Kao da je i dalje tu među nama

Ispratili su Gabrića prije dvije godine hajdukovci, klupske legende, navijači, poznati i oni manje poznati.

Zvao nas je tada iz Francuske i Mehmed Baždarević. I on se htio oprostiti od suigrača iz reprezentativnih omladinskih selekcija jer godinama su se sretali, pa i igrali jedan protiv drugoga.

Sjetila se Tonća i brojna Hajdukova obitelj prije godinu dana u Kinoteci „Zlatna vrata”, na obilježavanju 30. obljetnice jednog od najvećih klupskih uspjeha, četvrtfinala Lige prvaka, kada su uspomene evocirali Vedran Rožić, Ivan Katalinić, Zoran Vulić, Igor Štimac, novinar Slaven Alfirević...

A karijeru je Tonći počeo u svom Orkanu iz Dugog Rata, pa je pet sezona čuvao mrežu RNK Splita, kada su „crveni” igrali zapaženu ulogu u ondašnjoj jakoj Drugoj ligi, da bi karijeru nastavio u Čeliku iz Zenice, gdje je i danas ostao omiljen.

Vratio se u Hajduk i branio u dvije utakmice u sezoni 1987./88., kada je imao prvi službeni nastup za „bijele”, 22. studenoga 1987., u onoj utakmici kada je Velež, na krilima Tucea i Kajtaza, na Poljudu pobijedio „bijele” s 3:1, a navijači „Rođenih” pohodili Split u velikom broju.

Poslije je nastupao za Rijeku, gdje je bio i kapetan, da bi nakon toga otišao u grčki PAOK. Vratio se u Hrvatsku 1993. i stao na vrata novog prvoligaša Pazinke.

U velikoj Hajdukovoj sezoni i osvajanju dvostruke krune 1994./95. bio je stup Hajduka i pamtimo njegove obrane u Ligi prvaka.

Na vratima Hajduka ostao je do 1999., ostavivši neizbrisiv pečat svojim obranama i ljubavlju prema voljenom klubu.

Odigrao je i devet utakmica za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Baš smo ga neki dan spominjali kada smo pisali o obljetnici one legendarne prve utakmice Hrvatske sa SAD-om, 17. listopada 1990. na Maksimiru. Tada je i Tonći, među četrnaestoricom odabranih, pisao povijest hrvatskog nogometa i domovine Hrvatske.

Trebalo je za to imati i hrvatstva i hrabrosti.

Kći Paškvalina i sin Drago nastavili su nogometnu lozu Gabrića, očevim putem u bijelom dresu.

Tonći Gabrić ostao je zauvijek u srcima navijača i svih koji su ga voljeli i poštovali.

I fali nam, puno nam fali...