Dvije burne sjednice pred splitskim vijećnicima, a jutro u Banovini počelo neobičnom šalom: Puljak dočekali šampanjac i parfemi!

U splitskoj Banovini danas, u ponedjeljak 2. studenoga, održavaju se dvije tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita na kojima se očekuju zanimljive političke rasprave. Prva je posvećena poslovanju gradske tvrtke Čistoća tijekom mandata bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka, dok će se na drugoj raspravljati o slučaju koji je dio oporbe nazvao "Šutina Fimi medija".

No, prije početka ozbiljnih političkih rasprava, jutros je u gradskoj vijećnici osvanuo i jedan neobičan prizor.

Naime, netko se odlučio našaliti pa je na mjestu gdje sjedi Marijana Puljak postavio šampanjac i parfeme. Tko stoji iza ove neobične šale, zasad nije poznato, no prizor je svakako privukao pozornost uoči početka sjednice.

Prvo Čistoća, zatim "splitska Fimi medija"

Prva tematska sjednica zakazana je za 9 sati, a na dnevnom redu nalazi se poslovanje gradske tvrtke Čistoća tijekom prethodnog mandata. Posebna pozornost bit će posvećena postupcima javne nabave, mogućim nepravilnostima i odgovornosti bivše gradske uprave.

Podsjetimo, ova sjednica trebala se održati još 16. listopada, ali je odgođena zbog nedostatka kvoruma. Inicirao ju je nezavisni gradski vijećnik Davor Matijević.

Druga tematska sjednica počinje u 13 sati, a vijećnici će raspravljati o slučaju koji je splitska oporba nazvala "Šutina Fimi medija". U središtu pozornosti bit će poslovni odnosi gradskih ustanova i tvrtki s privatnim poduzećima koja oporba povezuje s Antonijem Nikolićem, suradnikom splitskog gradonačelnika Tomislava Šute. Predstavnici Centra ranije su zatražili dokumentaciju o poslovima pojedinih tvrtki s gradskim institucijama, dovodeći u pitanje okolnosti sklapanja ugovora i cijene određenih usluga. Riječ je o oporbenim sumnjama, a ne o utvrđenim nepravilnostima.

Obje sjednice sazvao je predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić. S obzirom na političke odnose između aktualne gradske vlasti i oporbe, očekuje se sadržajan dan u splitskoj Banovini. Hoće li rasprave proteći mirno ili će ponovno doći do žestokih verbalnih sukoba, tek će se vidjeti. Jedno je sigurno – dan je počeo uz šampanjac i parfeme, barem na vijećničkim mjestima.