Dvije akcije spašavanja na Biokovu u jednom danu: Turisti kolabirali zbog vrućine i dehidracije

Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) Stanice Makarska jučer su imali pune ruke posla na Biokovu, gdje su tijekom dana uspješno proveli dvije akcije spašavanja osoba koje su zbog visokih temperatura i dehidracije ostale bez snage za daljnje kretanje.

Prva intervencija odvijala se na vrhu Ščirovac, dok je druga zabilježena na vidikovcu Vrisje iznad Gradca. U oba slučaja unesrećene osobe bile su iscrpljene zbog boravka na otvorenom tijekom toplinskog vala te nedovoljnog unosa tekućine.

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Jednoj osobi spašavatelji su pružili medicinsku pomoć na terenu, uključujući primjenu infuzije, nakon čega je njezino stanje stabilizirano.

U akcijama je sudjelovalo ukupno 11 pripadnika HGSS Stanice Makarska, a obje intervencije završile su uspješno te su unesrećene osobe sigurno zbrinute.

Iz HGSS-a ponovno upozoravaju građane i turiste da tijekom toplinskog vala izbjegavaju planinarenje i druge fizički zahtjevne aktivnosti u najtoplijem dijelu dana. Savjetuju da se u prirodu kreće s dovoljnim količinama vode, uz pažljivo planiranje rute i praćenje vremenskih uvjeta.

– Planina će vas uvijek čekati i sutra – zdravlje i sigurnost moraju biti na prvom mjestu – poručili su iz HGSS Stanice Makarska.