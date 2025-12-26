DVD Podgora ispratio dugogodišnjeg zapovjednika Stjepka Mrsića u zasluženu mirovinu

Na redovnoj godišnjoj skupštini DVD Podgora, održanoj 20. prosinca 2025. godine, članovi društva ispratili su dugogodišnjeg zapovjednika Stjepka Mrsića u zasluženu mirovinu.

Tom prigodom Stjepku Mrsiću uručeni su prigodni pokloni i vatrogasna priznanja, kao zahvala za višegodišnju predanu i profesionalnu službu. Od samog osnutka društva Mrsić je, kako ističu u DVD-u Podgora, prijateljski i odgovorno služio brojnim generacijama vatrogasaca te iz temelja gradio društvo koje danas djeluje na dobrobit cijele zajednice.

Uz ispraćaj zapovjednika u mirovinu, postrojba je nagradila i dva svoja pripadnika. Nagrada za hrabrost i požrtvovnost pripala je Toniju Bjedovu, dok je nagrada za predani rad u društvu dodijeljena Nikoli Kurtiću.

Iz DVD-a Podgora zahvalili su Stjepku Mrsiću na svemu što je učinio za društvo i zajednicu te mu poželjeli dugu i sretnu mirovinu, uz čestitke svim nagrađenima.