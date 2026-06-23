Dvaput u istoj noći zaustavljen 63-godišnjak u Sinju: Vozio pijan i pod sumnjom na drogu unatoč zabrani

U mjestu Obrovac Sinjski 21. lipnja oko 00.30 sati policijski službenici zaustavili su 63-godišnjeg vozača koji je ponovno upravljao vozilom unatoč tome što je istu noć, oko 00.14 sati, već bio isključen iz prometa.

Tada mu je utvrđena koncentracija alkohola od 1,31 g/kg te mu je izrečena privremena zabrana upravljanja vozilom. Međutim, unatoč zabrani, ubrzo je ponovno zatečen u prometu.

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Tijekom postupanja prema vozaču provedeno je preliminarno testiranje koje je pokazalo pozitivnu reakciju na prisutnost droga, dok je vozač odbio daljnji liječnički pregled i uzimanje krvi i urina radi analize.

Vozač je u žurnom postupku doveden na sud, a policija je zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja predložila određivanje zadržavanja od 15 dana te kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, novčanu kaznu i zabranu upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od pet mjeseci. Sud ga je pustio na slobodu i predmet stavio u redovan postupak.