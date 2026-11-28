Jučer se navršilo devet godina otkako je Hrvatska izgubila jednog od svojih istaknutih junaka Domovinskog rata, umirovljenog bojnika Hrvatske vojske Davora Jovića. Legendarni pripadnik 4. gardijske brigade, vrhunski sportaš i trener borilačkih vještina iznenada je preminuo 27. studenoga 2017. godine, u 61. godini života. Rođen je 1956. godine u Dugim Njivama kod Vrgorca, kraju kojemu je ostao privržen tijekom cijeloga života. Njegovo ime danas s posebnim poštovanjem izgovaraju hrvatski branitelji, pripadnici Hrvatske vojske, sportaši i brojni stanovnici vrgoračkog kraja.

Od sportskog prvaka do legendarnog Pauka

I prije Domovinskog rata Jović je ostvarivao iznimne sportske rezultate. Dvaput je bio prvak tadašnje Jugoslavije u full contactu, 1984. i 1989. godine, u kategoriji do 84 kilograma. Kada je 1991. godine počeo Domovinski rat, napustio je posao i s prijateljima se uključio u obranu Hrvatske, a potom postao pripadnik vrgoračke satnije u sastavu 4. gardijske brigade. Svoje sportsko iskustvo i znanje koristio je i za tjelesnu pripremu drugih dragovoljaca koji su odlazili na bojište.

Dva teška ranjavanja nisu ga zaustavila

S legendarnim Paucima prošao je brojna hrvatska bojišta, a prvi je put teško ranjen 3. srpnja 1992. godine na dubrovačkom području, kod Kokotove Glave. Drugo teško ranjavanje doživio je 22. siječnja 1993. godine u Podgradini tijekom operacije Maslenica. Unatoč teškim posljedicama ranjavanja, inzistirao je na smanjenju utvrđenog postotka invaliditeta kako bi se mogao vratiti svojim suborcima. Nakon završetka časničke škole u Zagrebu ponovno se priključio svojoj brigadi, s kojom je sudjelovao i u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja.

Za iskazanu hrabrost i junaštvo u Domovinskom ratu odlikovan je Redom kneza Domagoja s ogrlicom, a posmrtno i Redom hrvatskog križa za teško ranjavanje. Ponio je i naslov Junaka Domovinskog rata, no unatoč brojnim priznanjima ostao je skroman čovjek koji je zasluge pripisivao svojim suborcima. „Junak nisam ja, nego svi moji suborci“, govorio je Jović, kako je nakon njegove smrti podsjetio Hrvatski kickboxing savez. Upravo te riječi možda najbolje opisuju čovjeka kojega su njegovi prijatelji i suborci pamtili po hrabrosti, poštenju i odanosti.

S 41 godinom postao najbolji hrvatski vojnik

Poseban podvig ostvario je 1997. godine, kada je pobijedio na iznimno zahtjevnom vojnom natjecanju „Prvi do Knina, prvi do slobode“. Natjecatelji su morali svladati čak 76 kilometara dugu stazu s brojnim preprekama i zahtjevnim vojnim disciplinama. Jović je, unatoč posljedicama ratnih ranjavanja, ostvario najbolji rezultat i ponio titulu najspremnijeg pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. U njegovu čast vojno natjecanje od 2018. godine nosi naziv „Memorijal bojnik Davor Jović – Prvi za Hrvatsku“.

Nakon rata odgajao je nove generacije sportaša

Nakon umirovljenja 2003. godine vratio se svojoj velikoj ljubavi, borilačkim sportovima, te u Vrgorcu pokrenuo Kickboxing klub Sveti Jure. Kroz njegovu sportsku školu prošlo je više od 300 boraca, a među njegovim najuspješnijim učenicima bio je Nikica Radonić, osvajač brojnih međunarodnih odličja. Jović je bio i član Upravnog odbora Hrvatskog kickboxing saveza, ostavivši dubok trag u hrvatskom sportu. Vrgoračko Gradsko vijeće nakon njegove smrti jednoglasno je odlučilo da gradski Dom sportova ponese njegovo ime.

Devet godina nakon odlaska Davora Jovića, uspomena na njega živi kroz vojna natjecanja, sportske uspjehe njegovih učenika i sjećanja ljudi s kojima je dijelio najteže trenutke Domovinskog rata. Njegova životna priča pokazuje koliko pojedinac svojim djelima može ostaviti dubok trag u zajednici iz koje je potekao. Iza njega su ostali sportski rezultati, vojna odličja i generacije mladih kojima je prenosio svoje znanje. No prije svega ostala je uspomena na čovjeka koji je svoju hrabrost i snagu stavio u službu drugih.

Neka mu je vječna hvala i slava.