Grad Omiš priprema jednu od najvažnijih odluka za građane čija je imovina stradala u katastrofalnom požaru 13. kolovoza 2026. godine. Nakon što je Vlada Republike Hrvatske odobrila 20 milijuna eura državne pomoći, na dnevni red Gradskog vijeća stigao je prijedlog odluke kojim se prvi put detaljno uređuje način raspodjele novca. Međutim, predložena pravila otkrivaju da svi oštećenici neće biti obuhvaćeni prvom fazom isplate.

Prijedlog je objavljen uoči 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša, zakazane za srijedu, 25. studenoga, u 17 sati. Tada će se o kriterijima raspravljati u prvom čitanju, što znači da dokument još nije konačna i usvojena odluka. Posebno je važno naglasiti kako odobrenih 20 milijuna eura predstavlja ukupan iznos državne pomoći, ali iz predloženih kriterija nije moguće unaprijed zaključiti koliko će novca dobiti pojedini oštećenik.

Tko ima prednost u prvoj fazi raspodjele?

Prva faza pomoći namijenjena je isključivo vlasnicima i suvlasnicima zakonito izgrađenih stambenih objekata oštećenih u požaru. To znači da će se prioritetno rješavati štete na kućama i drugim stambenim objektima za koje se može dokazati zakonitost gradnje. Takav pristup Grad obrazlaže hitnom potrebom osiguravanja osnovnih životnih uvjeta stanovništva, uključujući sanaciju objekata i omogućavanje povratka u oštećene domove.

U obrazloženju prijedloga posebno se ističe da je uvjet zakonitosti gradnje utvrđen u skladu s hrvatskim propisima. Vlasnici objekata koji nemaju urednu dokumentaciju o zakonitosti gradnje zasad nisu obuhvaćeni prvom fazom, zbog čega će upravo to pitanje vjerojatno biti jedno od najosjetljivijih u raspravi. Grad najavljuje da će se mogućnosti pomoći ostalim kategorijama oštećenika razmatrati kroz kasnije faze i dopune odluke, nakon prikupljanja i obrade potrebne dokumentacije.

Hoće li svi dobiti puni iznos štete?

Prema prijedlogu, svim korisnicima prve faze pomoć bi se trebala dodjeljivati u jednakom postotku konačno procijenjene štete, ovisno o raspoloživim sredstvima. Najveći mogući iznos potpore bio bi 100 posto utvrđene štete, ali to ne znači da je potpuna naknada zajamčena svakome. Konačni postotak odredit će se tek kada bude poznata ukupna potvrđena vrijednost šteta i financijski iznos dostupan za raspodjelu.

Posebna pravila vrijedit će za objekte koji su u trenutku požara bili osigurani. U takvim slučajevima državna pomoć ne bi pokrivala dio štete koji je već nadoknadilo osiguravajuće društvo, nego razliku između isplaćene osigurnine i konačno priznate štete. Time se nastoji spriječiti dvostruko financiranje istog troška, što je jedan od temeljnih uvjeta raspolaganja odobrenim državnim sredstvima.

Za iznose veće od 3.000 eura poseban račun

Jedna od važnijih odredbi odnosi se na kontrolu trošenja novca. Korisnici kojima bude odobreno više od 3.000 eura pomoći morali bi otvoriti poseban namjenski račun u poslovnoj banci, na koji bi se uplatio cijeli odobreni iznos. Novac bi se smio trošiti isključivo za sanaciju i obnovu oštećenih stambenih objekata, uz obvezu dostavljanja dokaza o namjenskom korištenju.

Predviđeno je da pojedinačne odluke o dodjeli pomoći donosi nadležni gradski upravni odjel. Svakom korisniku odredio bi se točan iznos, način isplate i obveze u vezi s dokumentiranjem troškova, a neutrošena ili nenamjenski potrošena sredstva morala bi se vratiti. Vlasnicima koji dijele vlasništvo nad nekretninom pomoć bi se isplaćivala razmjerno njihovim suvlasničkim udjelima ili jednom suvlasniku uz pisanu suglasnost ostalih.

Što je s automobilima, brodicama, poljoprivredom i gospodarskim objektima?

Štete na vozilima, plovilima, poljoprivrednim površinama, opremi, gospodarskim objektima i infrastrukturi nisu uključene u ovu prvu fazu. Za takve slučajeve predviđeno je naknadno donošenje dopuna odluke, kada se obrade cjelokupni podaci o štetama. To ne znači da su navedeni oštećenici trajno isključeni iz državne pomoći, nego da se njihovi zahtjevi zasad ne rješavaju prema predloženim pravilima prve faze.

Na sjednici 25. studenoga vijećnici će raspravljati i o prijedlogu da se 13. kolovoza proglasi Danom sjećanja Grada Omiša, kao trajni podsjetnik na razorni požar. U međuvremenu ostaje otvoreno nekoliko važnih pitanja, prije svega koliki je ukupni iznos potvrđenih šteta na zakonitim stambenim objektima, kada bi mogle početi prve isplate i kakav će model pomoći biti predložen za ostale oštećenike. Odgovori će biti presudni za brojne građane koji gotovo tri i pol mjeseca nakon katastrofe čekaju konkretne odluke o obnovi svojih domova.