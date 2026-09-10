Dvadeset godina pjesme: Klapa Kurjože slavi velikim koncertom u Podstrani, ulaz je slobodan

Dvadeset godina pjesme, nastupa, festivala i nagrada stat će u jednu posebnu večer u Podstrani. Ženska klapa Kurjože obilježava dva desetljeća djelovanja svečanim koncertom koji će se održati u petak, 11. rujna 2026. godine, s početkom u 20 sati u hotelu Lav u Podstrani.

Ulaz na koncert je slobodan, a za posjetitelje je osiguran i parking.

Uz Kurjože stižu i posebni gosti

Slavljeničkoj večeri dodatnu draž dat će gosti – muška klapa Krunik iz Kučina te mješovita klapa Kampaneli iz Donjih Kaštela.

Klapa Kurjože nastupa pod umjetničkim vodstvom profesora Mirka Radana, a koncert će biti prilika da se publika zajedno s klapašicama prisjeti njihova dugog glazbenog puta i pjesama koje su obilježile protekla dva desetljeća.

Kurjože djeluju od rujna 2006. godine, a danas klapu čini devet članica.

Osamnaest festivalskih nagrada u dvadeset godina

Iza Kurjoža je iznimno uspješan klapski put. Tijekom dvadeset godina djelovanja osvojile su čak 18 nagrada na festivalima klapske pjesme.

Među najznačajnijim priznanjima su Grand Prix Festivala klapa „Školjka“ u Pakoštanima te festivala „Delmata“ u Zagrebu.

Osvojile su i prve nagrade stručnih žirija na festivalima „Omišljanska rozeta“, „Klapama Gospi Sinjskoj“ te Festivalu klapske pisme u Posušju.

Posebno priznanje stiglo je i iz njihova mjesta – 2012. godine Klapa Kurjože primila je nagradu Općine Podstrana za poseban doprinos kulturi.

Velika večer u znaku klapske pjesme

Jubilarni koncert bit će tako više od običnog nastupa. Za članice Kurjoža bit će to proslava dvadeset godina zajedničkog pjevanja, prijateljstva i čuvanja klapske tradicije, a za publiku prilika da uživa u večeri posvećenoj dalmatinskoj pjesmi.

Koncert se organizira uz podršku Općine Podstrana i Turističke zajednice Općine Podstrana.

Početak je u 20 sati, ulaz je slobodan, a svi detalji i najave nastupa dostupni su na Facebook i Instagram profilima klape Kurjože.