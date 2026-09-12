Dvadeset godina pisme, smija i prijateljstva: Kurjože u Podstrani proslavile jubilej, zapjevala i legendarna voditeljica

Dvadeset godina može stati u brojku, ali puno teže u jednu večer. Ipak, Klapi Kurjože iz Podstrane u petak je to gotovo uspjelo.

U punoj dvorani hotela Le Méridien Lav u Podstrani slavljenice su pred brojnom publikom obilježile dva desetljeća pjesme, prijateljstva, putovanja, festivala i svega onoga što se događa između prve probe i trenutka kada se nakon 20 godina pogleda prepuna dvorana.

Kurjože djeluju od rujna 2006. godine, a tijekom dva desetljeća osvojile su čak 18 festivalskih nagrada. Jubilarni koncert najavljen je upravo kao svojevrsni presjek njihova glazbenog puta, uz gostovanje prijateljskih klapa Krunik i Kampaneli.

Tri bloka pjesama, ali jedan trenutak posebno je zaustavio dvoranu

Kurjože su se publici predstavile kroz tri bloka pjesama, a između nastupa vraćale su se uspomenama na godine koje su ostale iza njih.

Nakon prvog bloka prikazan je emotivni film posvećen njihovoj priči, a posebno Andrijani Gilić, prerano preminuloj osnivačici i članici klape.

Bio je to trenutak u kojem je slavljenička večer nakratko dobila sasvim drukčiji ton. Fotografije i uspomene podsjetile su koliko se života može dogoditi tijekom dva desetljeća zajedničkog pjevanja, ali i koliko neki ljudi, premda više nisu fizički prisutni, ostanu trajni dio priče.

Krunik: „Sigurni smo da je vaša Andrijana posebno ponosna na vas“

Veliku obljetnicu s Kurjožama su proslavili i njihovi dugogodišnji prijatelji – muška Klapa Krunik iz Kučina i mješovita Klapa Kampaneli iz Kaštela.

Posebno emotivnu čestitku uputio je Josip Matković iz Krunika.

– Čestitam Klapi Kurjože i voditelju Mirku na 20 godina pisme i smija, što je definitivno velika stvar. Hvala vam od srca na svakoj pismi, na svakoj neprospavanoj noći, na svakoj popijenoj čaši vina, na svakom tonu koji ste podijelile s nama ovih 20 godina – poručio je Matković.

Dodao je kako u ovakvim prigodama čovjek ima pravo zastati i osvrnuti se.

– Mi u Klapi Krunik mislimo da imate razloga biti sretne i ponosne, jer mi jesmo ponosni na vas. Sigurni smo da je vaša Andrijana posebno ponosna na vas – kazao je.

Krunik je slavljenicama tom prilikom uručio i umjetničku sliku.

Prijateljstvo koje je „kliknulo“ od samog početka

U ime Klape Kampaneli Kurjožama je jubilej čestitao Ante Jurić, podsjetivši da dvije klape već godinama njeguju bliske i prijateljske odnose.

Kako je kazao, među njima je „kliknulo“ praktički od samog početka.

Ni Kampaneli nisu došli praznih ruku – slavljenicama su uručili prigodne poklone, a Kurjože su svojim gostima uzvratile na dalmatinski način: demejanicom vina.

Jer teško bi i mogla završiti proslava 20 godina klapskog prijateljstva bez pjesme, uspomena i barem malo vina.

Zapjevala i Edita Lučić Jelić

Darovi nisu bili rezervirani samo za gostujuće klape. Kurjože su se zahvalile i ljudima koji su bili važan dio njihove slavljeničke večeri i njihova puta.

Poklon je dobila voditeljica programa Edita Lučić Jelić, ali i umjetnički voditelj Kurjoža Mirko Radan.

A potom su oboje dobili zadatak koji se na klapskoj večeri zapravo i podrazumijeva – zapjevati.

Edita Lučić Jelić sa svojim je prijateljicama izvela „Ta tvoja barka mala“, dok je Mirko Radan sa svojom klapom zapjevao „Stari ruzinavi brod“.

Upravo je Radanova izvedba bila jedan od najemotivnijih trenutaka cijeloga koncerta.

Nakon 20 godina – još uvijek zajedno

Nije to, na kraju, bila večer samo o nagradama i nastupima, iako su Kurjože tijekom 20 godina itekako imale čime napuniti svoju biografiju. Među priznanjima su Grand Prix festivala Školjka i Delmata te niz prvih nagrada stručnih žirija, a 2012. dobile su i nagradu Općine Podstrana za poseban doprinos kulturi.