Dva velika požara na Korčuli se spojila u jedan: "Putova nema, do vatre se mora dugo pješačiti"

Na Korčuli su se dva velika požara spojila u jedan, a vatrogasce u Dalmaciji, gdje je tijekom dana planulo na više lokacija, čeka neizvjesna noć. Sve raspoložive snage upućene su na otok kako bi se borile s vatrenom stihijom.

Vatra je između Blata i Smokvice zahvatila golemu površinu, a na terenu je više od 150 vatrogasaca s Korčule, iz Konavala, Dubrovnika te pripadnici interventne postrojbe. Prema Korčuli se uputio i glavni vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Vatra se zbog jakog vjetra brzo proširila na području Blata i Smokvice, pa je stanje na otoku sada vrlo složeno. Zahvaćena je doista velika površina guste borove šume", rekao je Simović za Novu TV.

Istaknuo je kako se dim i vatra vide iz velike daljine. "Požar je ogroman, vidi se sa svih strana. Kad se vatra vidi s tolike udaljenosti, jasno vam je o kakvoj je situaciji riječ", kazao je.

Iako je vjetar u međuvremenu oslabio, situacija je i dalje vrlo ozbiljna. "Svi korčulanski vatrogasci su na terenu, a digli smo i cijelu županiju. Već su na putu, a tijekom večeri stići će i dodatna pojačanja iz Župe dubrovačke, Dubrovnika i Metkovića", rekao je Simović.

Kuće zasad nisu ugrožene

Objasnio je da kuće zasad nisu ugrožene, ali da se kod požara ovakvih razmjera ta mogućnost nikada ne može isključiti. Zračne snage gasit će požar otprilike do 20:30, odnosno dokle god to vidljivost i uvjeti budu dopuštali. "Ako budu mogli, sigurno će ostati i duže da nam pomognu, a vjerujem da ćemo ih vidjeti i sutra ujutro", dodao je.

Kao najveći problem istaknuo je nepristupačan teren. "Najveću opasnost predstavlja to što je požarište daleko od prometnica. Putova nema, do vatre se mora dugo pješačiti i to će nam znatno otežati posao", objasnio je, dodavši da je vatra prešla cestu s obje strane.

"Nadam se da će sve završiti dobro. Na kraju treba paziti na vatrogasce i sve ljude, ali sigurno je da je ovo zahtjevan požar", zaključio je Simović.