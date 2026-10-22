Dva španjolska ratna broda stigla u Split: Njihovo izaslanstvo primljeno u Banovini

Split je ugostio izaslanstvo Španjolske ratne mornarice povodom posjeta dviju španjolskih fregata, ESPS Cristóbal Colón i ESPS Navarra, Hrvatskoj ratnoj mornarici i gradu Splitu.

Španjolsko izaslanstvo u Banovini su primili zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić i zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Stipe Čogelja.

Razgovaralo se o sigurnosti i pomorskoj suradnji

Kako je izvijestio Grad Split, tijekom susreta razgovaralo se o pomorskoj suradnji i doprinosu saveznika unutar NATO-a zajedničkoj sigurnosti.

Uz vojnu i sigurnosnu suradnju, tema razgovora bile su i poveznice Splita sa španjolskim obalnim gradovima, posebno kada je riječ o izazovima s kojima se suočavaju turistička središta na Mediteranu.

Sudionici su razmijenili iskustva o održivom turizmu i očuvanju kvalitete života lokalnog stanovništva.

Split i Cádiz povezani su i sveučilišnom suradnjom

Na susretu je istaknuta i suradnja Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Cádizu kroz europski sveučilišni savez SEA-EU, koji povezuje sveučilišta iz europskih obalnih gradova.

Iz Grada Splita poručili su kako ovakvi susreti pridonose jačanju prijateljskih odnosa i otvaraju prostor za buduću suradnju.