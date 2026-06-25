Dva razorna potresa pogodila Venezuelu, srušene zgrade, traga se za žrtvama

Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodríguez proglasila je izvanredno stanje u zemlji nakon što su dva iznimno snažna potresa u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Caracas. Prema službenim podacima, prvi potres bio je magnitude 7.2, dok je drugi, još razorniji, iznosio čak 7.5 stupnjeva po Richteru.

Spasilačke službe na terenu utrkuju se s vremenom i pretražuju ruševine nekoliko srušenih višestambenih zgrada u potrazi za preživjelima. Glavna međunarodna zračna luka u Venezueli potpuno je zatvorena za promet zbog teških oštećenja na infrastrukturi koje su uzrokovali uzastopni udari.

Sve raspoložive interventne snage, hitne službe i vojska upućene su na pogođena područja, a detaljnije informacije o broju stradalih očekuju se u narednim satima, piše Index.