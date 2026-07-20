Dva požara usred noći nadomak Omiša: Vatra planula u razmaku od nekoliko sati

Vatrogasci s područja Splitsko-dalmatinske županije tijekom protekla 24 sata imali su niz intervencija, od tehničkih do otvaranja stanova do požara otvorenog prostora.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, zabilježeno je više intervencija na području Splitsko-dalmatinske županije.

Na području Splita vatrogasci DVD-a Split intervenirali su zbog istjecanja pogonskog goriva iz osobnog vozila, gdje su osiguravali mjesto događaja do dolaska nadležnih službi. Također su intervenirali zbog otvaranja stana u Matoševoj ulici.

U Kaštel Sućurcu vatrogasci DVD-a Mladost otvorili su vrata stana, dok su na području Nove Sela zabilježena dva požara otvorenog prostora. U prvom požaru opožareno je oko 3000 četvornih metara trave i niskog raslinja, a gasili su ga pripadnici DVD-a Gata i DVD-a Trilj.

Kasnije navečer na području Nove Sela (Vukovići) ponovno je izbio požar, pri čemu je opožareno oko 200 četvornih metara trave i niskog raslinja.

Vatrogasci su intervenirali i u Bračeviću – Puzićima, gdje je požar lokaliziran, kao i u Solinu, gdje su gasili požar kontejnera.

Na području Kostanja zabilježena su još dva požara. U kasnim večernjim satima gorjeli su smeće i trava na površini od oko 100 četvornih metara, dok je rano ujutro ponovno izbio požar trave i niskog raslinja, ovaj put na oko 300 četvornih metara. Oba požara ugasili su vatrogasci DVD-a Gata.